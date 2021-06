1 Francesca Lodo attacca Andrea Cerioli

Ieri sera a L’Isola dei Famosi non abbiamo solo conosciuto i sei finalisti di questa edizione, ma abbiamo assistito anche a qualche scontro. Uno di questi vede protagonisti Francesca Lodo e Andrea Cerioli. Tornata in Italia l’influencer ha avuto modo di presenziare da studio in trasmissione e intervenire se necessario. Francesca, a quanto pare, non ha molto gradito alcuni atteggiamenti dell’ex tronista di Uomini e Donne, a partire dalla nomination fatta nei confronti di Valentina Persia. Ma partiamo per ordine.

Sebbene siamo giunti alla fase finale del programma, Ilary Blasi ieri sera ha invitato tutti i concorrenti a fare due nomi e i più votati sarebbero finiti al televoto. Andrea Cerioli ha fatto appunto il nome di Valentina, sorprendendo tutti, perfino Francesca Lodo, che ha fatto cenno di no con la testa. Ma questa la motivazione del naufrago:

“Nomino Valentina. Perché? Nelle ultime settimane si è rivelata una persona diversa da quella che pensavo di aver conosciuto arrivato qui. Secondo me ci sono delle cose che in amicizia sono imprescindibili. Parlo di confidenze e pareri che non vanno strumentalizzati per cercare appoggio nei pubblico. Sono un po’ più sanguigno e quindi scelgo lei“.

Questa la decisione di Andrea Cerioli. A quel punto a prendere la parola è stata proprio Francesca Lodo, che non le ha mandate a dire all’ex compagno di viaggio: “Ciao Andrea. Come va?”, ha detto, con il concorrente che ha appena risposto: “Ciao Francesca, bene. Dalla voce si direbbe che hai il dente avvelenato”.

L’influencer sarda non si è detta d’accordo e ha così replicato, mentre Cerioli ha continuato a borbottare in sottofondo. Queste le parole di Francesca Lodo: “No, per nulla, sai quanto sto bene qua? Sto benissimo, davvero e non mi rode per nulla. Davvero. Perché è il pubblico che decide chi rimane e chi esce, quindi sono contenta di essere uscita. Il pubblico è sovrano”. Questo è bastato per far accendere la miccia…