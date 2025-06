Francesca Michielin è convinta che Alberto Angela l’abbia bloccata su WhatsApp e ha spiegato il presunto motivo nel corso di un’intervista. Ecco tutto quello che sappiamo.

L’ipotesi di Francesca Michielin

Nelle ultime ore Francesca Michielin è stata ospite di ‘Tintoria 257’ e ha affrontato argomenti come le difficoltà nel vivere il Festival di Sanremo con una gamba ingessata e gli inizi della sua carriera.

Tra i tanti temi, tuttavia, quello che ha fatto più chiacchierare è un aneddoto che ha rivelato a sorpresa. La cantante è convinta del fatto che Alberto Angela l’abbia bloccata su WhatsApp perché da tempo non vede più la sua immagine profilo. Ma da cosa sarebbe dovuto il presunto gesto secondo la sua opinione? Qui di seguito la sua teoria:

“Mi avevano regalato una coperta con stampata sopra la faccia di Alberto Angela. Io ho postato questa foto in cui dormivo e mi riposavo prima dell’Eurovision. Quell’immagine è diventata virale, l’hanno vista tutti e in tutte le ospitate TV la facevano vedere.

Mi chiedevano se avessi un debole per lui o se mi piacesse la paleontologia. In questi casi cosa fai? Un po’ stai al gioco, un po’ dici che ami gli uomini di cultura. Evidentemente questa cosa gli ha dato fastidio. In ogni occasione pubblica che posso gli chiedo scusa”.

LEGGI ANCHE: Angelina al concerto di un amatissimo cantante, lui si ferma e le fa una dolce dedica: “Sei fantastica, quando tornerai sarà bellissimo”

Ma siamo certi che Alberto Angela se la sua presa? Questa è solo la teoria di Francesca Michielin e non sappiamo la versione del conduttore. Se davvero c’è stato il blocco su WhatsApp potrebbe benissimo trattarsi di un errore, quindi dobbiamo prendere l’ipotesi della cantante con le pinze.

Noi rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi rettifica e smentita nel caso il diretto interessato volesse replicare.