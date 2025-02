Francesca Michielin ha risposto alle domande di alcuni giornalisti durante la conferenza stampa a lei dedicata venerdì 14 febbraio 2025. Ecco che cosa ha detto quando le hanno chiesto un parere sulle polemiche che circondano Fedez.

Francesca Michielin è in gara al Festival di Sanremo 2025 con la sua “Fango in paradiso” e sta riscuotendo un buon successo negli ascolti sulle piattaforme streaming così come sui social. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta il 14 febbraio, tuttavia, le domande non si sono fermate al suo successo ma anche ad argomenti che poco hanno a che vedere con la musica.

Un giornalista, infatti, ha chiesto alla cantante cosa pensasse di tutte le polemiche che stanno circondando Fedez in quest’ultimo periodo. La Michielin e Federico sono molto amici e in passato hanno collaborato in alcuni brani e anche in gara alla kermesse più famosa in Italia.

Nel video qui sopra, dunque, Francesca Michielin spiega che lei non ha intenzione di entrare nel merito della vita privata del collega. Si è fermata nel commentare la canzone che il rapper ha portato sul palco dell’Ariston:

“Non so, non so cosa dire. Il pezzo mi piace molto, io sono fan del parlare di musica e secondo me la canzone è bellissima. Lui la sta cantando molto bene ed è convincente.

Posso dire questo, poi sul resto non aggiungerei chiacchiere al resto. Per una volta che possiamo parlare di musica, secondo me proviamoci. Grazie”.

Francesca Michielin ha saputo gestire al meglio questa complicata situazione, ricordando a tutti che è meglio commentare la musica e l’arte in occasioni come quella che è il Festival di Sanremo. Siamo certi che anche Fedez sarà molto contento di questa sua risposta.