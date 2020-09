1 GF Vip: durante lo scontro con Tommaso Zorzi, Francesca Pepe fa coming out e ammette di essere bisessuale

La diretta del GF Vip si è conclusa solo da poche ore, ma non mancano spunti interessanti sui protagonisti, una in particolare. Ormai le liti tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe sono all’ordine del giorno, ma alcuni potrebbe essere sfuggito un passaggio fondamentale. Nel corso di una di queste sfuriate, infatti, la modella ha fatto coming out, ammettendo di essere bisessuale.

Tutto è cominciato dal fastidio che Tommaso Zorzi ha avvertito quando Francesca Pepe ha parlato con lui rivolgendosi al femminile, tanto da portarli ieri sera, prima della puntata, all’ennesimo faccia a faccia. Ad un certo punto, però, per difendersi, la modella ha risposto al coinquilino facendo capire di non aver nulla contro di lui, ma soprattutto di non voler offendere gli omosessuali poiché anche lei fa parte della comunità LGBT+. Ma ecco le sue parole trascritte da Biccy:

“Io non volevo offenderti lo capisci? Pensavo di non essere offensiva. Io prima di entrare ho detto che speravo di trovarti qui dentro lo capisci? Mi piaci davvero come persone. Poi non solo non ho niente contro i gay, ma… insomma il fatto è che io sono la prima ad avere tendenze bisessuali“.

Ha concluso Francesca Pepe, facendo coming out e svelando così di essere bisessuale. Al termine della puntata di ieri, la modella è tornata nuovamente sull’argomento, durante una conversazione con Stefania Orlando. La conduttrice ha cercato di far capire lei in cosa avrebbe sbagliato, dandole qualche consiglio prezioso. Francesca ha capito il discorso di Stefania, ma ci ha tenuto comunque a precisare:

“Sinceramente mi sono sentita io mancare di rispetto da parte di Tommaso, che ha detto cose poco carine. E io non gli ho neanche risposto. Non volevo offenderlo e l’ho detto come battuta. Lui poi non mi ha nemmeno mai detto che gli dava fastidio. Allora uno non può parlare qui”.

Ha chiuso Francesca Pepe, che solo poche ore prima è stata duramente ripresa da Alfonso Signorini. Andiamo a rivedere cosa è accaduto…