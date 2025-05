Sui suoi social Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Gianmarco a Uomini e Donne, ha rivelato di essere vittima di stalking.

Francesca Polizzi vittima di uno stalker

Abbiamo conosciuto Francesca Polizzi nel ruolo di ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Di recente dopo aver ammesso le motivazioni del suo addio al programma, ha confessato di essere perseguitata da uno stalker.

Con uno sfogo pubblicato su Instagram, l’ex volto del dating show ha affermato di non averne parlato per tanto tempo poi però la decisione di rendere noto l’accaduto. Francesca Polizzi di Uomini e Donne ha dichiarato che la sua gentilezza sarebbe stata fraintesa e per quanto abbia cercato di ignorare e dimostrarsi superiore, dentro di sé cresceva il “disagio”.

A distanza di tempo si trova ancora a leggere parole d’odio che non riesce più a sorvolare. Da mesi infatti Francesca Polizzi ha confidato di subire attacchi, offese e minacce, diffamazioni vere e proprie da parte di una persona che appena conosce:

“La nostra conoscenza risale all’infanzia, ma non c’è mai stato un vero rapporto. Solo qualche saluto, per educazione. Perché mia madre mi ha insegnato così: a essere gentile, a trattare tutti con rispetto”, ha precisato l’ex volto di Uomini e Donne.

L’ex protagonista del dating show ha affermato che appunto il suo modo di essere gentile sia stato mal interpretato e quando ne ha preso le distanze, la persona in questione avrebbe costruito una serie di bugie e cattiverie. L’avrebbe fatto anche pubblicamente e di continuo.

Lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

Francesca Polizzi ha ammesso di avere raccolto delle prove e di essersi rivolta alle autorità. La risposta ricevuta sarebbe stata scoraggiante: “Ricordo ancora le parole sentite in questura: “Beh, quando verrà sotto casa tua chiamaci.” L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di non potere fare nomi e abbassarsi al livello di queste persone, al contempo però ci ha tenuto a dire una cosa:

“C’è chi si spaccia per qualcuno a me vicino, quando non lo è affatto. E continua a farlo, diffondendo odio. Vi dico solo che inizia per R, se dovesse contattarvi diffamandomi (visto che siamo arrivati a questo punto)”.

A questo punto l’ex corteggiatrice ha confidato di averne parlato perché non intende vergognarsi per tutto quello di sbagliato che sta subendo. Lei non intende vare finta di nulla o minimizzare solo per restare calma:

“Sono stanca. Stanca di subire in silenzio, di convivere con la paura e con il peso dell’ingiustizia. Perché sì, questo è un tipo di violenza. È una forma sottile, continua, logorante. Non lascia lividi visibili, ma colpisce ogni giorno, minando la serenità, la dignità, il senso di sicurezza. E come ogni forma di violenza, va riconosciuta e fermata. Esporsi sui social non significa dover accettare passivamente ciò”.

Dopo la segnalazione alle autorità e l’intervento sui social Francesca Polizzi di Uomini e Donne si augura che la situazione possa risolversi quanto prima.