L’accendino in Honduras com’è arrivato? Una naufraga de L’Isola dei Famosi ha spifferato come sarebbero andate le cose.

Isola dei Famosi, naufraga parla dell’accendino

Dopo appena un giorno di permanenza a L’Isola dei Famosi, i naufraghi si sono resi protagonisti di un’infrazione. Quale? L‘accensione del fuoco con un accendino e il rischio peraltro di fare scoppiare un incendio a Playa Uva. E ora spunta fuori un altarino svelato da Ibiza Altea, che svelerebbe come a detta sua sarebbero andate le cose. Ma facciamo ordine per capire che cosa è successo. E soprattutto cosa ha detto la modella dopo il suo mancato ingresso nel programma di Canale 5.

Il gruppo dei Giovani aveva nascosto un accendino e, dopo averlo portato con sé a Playa Uva, qualcuno di loro ha pensato bene di utilizzarlo per accendere il fuoco, beccandosi poi la strigliata in diretta di Veronica Gentili. Mentre guardava L’Isola dei Famosi Ibiza Altea non ha potuto fare a meno di dire la sua. Telefonino alla mano la modella ha raccontato la sua versione dei fatti, confidando che in realtà il dispositivo in questione qualcuno aveva in mente di portarlo e di conseguenza nasconderlo:

“Io, che dovevo entrare a L’Isola, vi dico che tutti noi avevamo in mente di portarci un accendino dentro le parti intime, però sappiamo che se si bagna ci mette un giorno per rifarlo funzionare”, ha esordito Ibiza Altea dopo la sua non partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Poi la stessa ha aggiunto: “Io non voglio dirlo, ma secondo me è possibile davvero che questo accendino sia caduto da qualche parte, perché tutte le prove i naufraghi le hanno fatte nel mare e si sarebbe bagnato. E il fuoco lo hanno fatto la stessa sera”.

Ibiza altea che doveva entrare all’isola come concorrente fa chiarezza sull’accendino gate lasciando intendere che sia stato messo lì dalla produzione per creare una dinamica pic.twitter.com/UH6CwXbRvZ — (@aspide9347) May 13, 2025

Insomma, come sono andate le cose e come ci è arrivato questo accendino in Honduras? Uscirà mai fuori la verità? Ibiza Altea qualche spunto lo ha fornito, ma vedremo se i diretti interessati torneranno o meno sulla faccenda e spiegheranno qualcosa sull’accaduto verificatosi a L’Isola dei Famosi nei giorni scorsi.