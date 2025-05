Dopo la scelta di auto eliminarsi da Uomini e Donne Francesca è tornata a parlare di Gianmarco: “Gli ho scritto due lettere dove spiegavo le mie motivazioni”.

Parla l’ex di Uomini e Donne, Francesca

Gianmarco Steri è sempre più vicino alla sua scelta a Uomini e Donne dopo un percorso fatto di alti e bassi. Lungo il suo cammino il tronista ha incrociato Francesca Polizzi, scesa per corteggiarlo. Poi l’addio alla trasmissione, che ha spiazzato tutti.

A Casa Lollo l’ex corteggiatrice ha ammesso che non avrebbe voluto rilasciare interviste, perché per lei mettere un punto significa farlo sul serio. Però ha anche pensato a tutti coloro che l’hanno seguita e per questo ha pensato fosse giusto spiegarsi.

Nonostante l’ultima bellissima esterna, in cui sembrava esserci un’intesa tra loro, in studio a Uomini e Donne Francesca avvertiva della lontananza e del gelo: «In esterna tutto bene, ma in studio percepivo freddezza. L’ho fatto notare più volte a Gianmarco. Per me fiducia e comunicazione sono la base di una relazione. Non aveva senso tornare per ripetere sempre le stesse cose».

Peraltro Francesca ha anche scritto due diverse lettere a Gianmarco in cui ha spiegato i motivi della sua eliminazione, anche se non ha idea se abbia o meno avuto modo di leggerla. In ogni caso la decisione di allontanarsi da Uomini e Donne è stata solo la sua, anche se consapevole che lui non l’avrebbe ugualmente trattenuta. Qualche campanello d’allarme l’aveva già, ma in ogni caso si era detta determinata a conoscerlo meglio: «Non penso sia una cattiva persona, ma questo cambio netto mi è sembrato strano».

Francesca successivamente ha anche risposto alle dichiarazioni di Nadia. La Polizzi ha constatato quanto in studio sia sempre stata carina con lei. Quindi leggere alcune cose l’hanno stupita, ma non intende comunque giudicarla. Mentre invece sull’esito del trono l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato che non sa chi sceglierà Gianmarco, anche perché non sta seguendo.

Invece sulla possibilità un giorno di diventare lei tronista, Francesca Polizzi ha dichiarato che non lo esclude. Ora come ora non rientra nei suoi piani. «Ho bisogno di stare sola. Essere tronista lo vedo più difficile che fare il corteggiatore», ha detto.

Infine per concludere l’ex volto di Uomini e Donne ha affermato che dopo la laurea è alla ricerca di un lavoro, nel mentre però guadagna qualcosa sui social. Spera però di trovare qualcosa all’estero e di allontanarsi per un po’ dal nostro Paese. E allora: in bocca al lupo, Francesca!