È finalmente tornata a casa Martina Nasoni, dopo due mesi dal trapianto di cuore. Su Instagram con una foto e un dolce messaggio ha annunciato che ora per lei inizia un’altra nuova fase della sua vita.

Martina Nasoni torna a casa

Dopo quasi due mesi di ricovero e recupero, Martina Nasoni è finalmente tornata a casa. L’annuncio è arrivato tramite una Instagram story, in cui la giovane speaker radiofonica è apparsa in auto, mascherina sul volto e un semplice, ma potente messaggio. “E dopo due mesi si torna a casa”, ha scritto.

Parole queste che hanno trovato l’affetto da parte dei suoi fan, che si sono stretti intorno a lei.

La storia Instagram di Martina Nasoni

Martina, che è stata anche vincitrice del Grande Fratello, è tornata sui social il 29 agosto, dopo essersi sottoposta a un delicato trapianto di cuore. La sua storia è nota al pubblico da tempo. Da quando raccontò con sincerità la sua battaglia contro una cardiomiopatia, durante la sua partecipazione al reality di Canale 5. Una vicenda che ispirò anche Irama nella canzone sanremese “La ragazza con il cuore di latta”.

Nel suo lungo post condiviso al rientro online, Martina aveva scritto parole profonde, colme di gratitudine: “Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore”, aveva esordito. Così come il sentito ringraziamento a tutta l’equipe medica che si era occupata di lei e le aveva riservato le attenzioni in questo percorso di rinascita.

Martina Nasoni in quel messaggio aveva definito questo momento un vero “miracolo” e ha dedicato un pensiero speciale e intenso al suo donatore. Aveva scritto di non conoscere il suo nome, ma aveva promesso di portare la sua storia dentro di sé, perché il suo addio sarebbe stato per lei un nuovo inizio:

“A te e alla tua famiglia, che nel dolore ha scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura, rispetto. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi”.

Ora la bellissima notizia del ritorno a casa di Martina Nasoni, alla quale facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione e mandiamo un abbraccio sentito.