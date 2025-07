A seguito di un video pubblicato sui social dall’ex corteggiatore Gianmarco, Francesca Sorrentino è sbottata sui social con un durissimo sfogo: “Sono costretta a prendere gli opportuni provvedimenti”.

Uomini e Donne, lo sfogo di Francesca Sorrentino

C’è tensione nell’aria tra ex volti di Uomini e Donne. Francesca Sorrentino, tronista dell’ultima edizione del dating show, si è duramente sfogata contro uno dei suoi ex corteggiatori. Nello specifico Gianmarco Meo. A detta sua il ragazzo avrebbe usato il suo nome e la sua immagine per scopi commerciali senza consenso.

Su Instagram Francesca Sorrentino ha quindi pubblicato un lungo messaggio contro l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, lamentandosi per la pubblicazione di diversi reel che parlerebbero di lei con espressioni allusive e offensive come “a quella gli ho fatto la torta in differita” o “quella è andata con l’ex dell’ex”.

Da qui lo sfogo di Francesca Sorrentino è proseguito: “Ma come vi permettete? Chi pensate di far ridere? E poi andate decantando che siete ragazzi dai valori di altri tempi? Bravi, buoni e rispettosi? State bene a scrivere le caz**te e mettere le canzoni di ultimo per impietosire!!!!! Felice e sempre più convinta di aver preso le decisioni che ho preso, dentro e fuori dal programma!!!! Mi vergogno per questi video e esigo che la mia immagine non sia più associata alla vostra”.

Se inizialmente Francesca Sorrentino avrebbe giustificato il tutto, adesso ha affermato di essere “piena e stufa” e “stare in silenzio non significa essere “cog***na o stupida”.

Per questo ha affermato che prenderà delle decisioni: “Finora ho scelto di stare in silenzio. Dopo le ultime frasi utilizzate nei miei confronti, estremamente lesive della mia immagine, sono costretta a prendere gli opportuni provvedimenti”.

Nel leggere quelle parole, non ha resistito dal rispondere Martina De Ioannon che, con Francesca, ha vissuto l’esperienza nel programma di Canale 5. In difesa dell’ex tronista ha scritto: “Anche le pulci hanno la tosse… Cosa non si fa per farsi notare”. Il commento è poi sparito, ma c’è chi ha comunque fatto lo screen.

La replica di Gianmarco

Non è tardata ad arrivare la replica dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne che, sui suoi social ha pubblicato una storia in cui ha risposto a Francesca Sorrentino. Questo il suo commento a caldo:

“Non mi sono mai permesso di infangare e parlare male mai di nessuno, perché non è nel mio…com’e stato con me in questo momento senza la base di nulla.

In nessun video si menzionano né cognomi né foto e non ci sono insulti… sono solo video ironici senza secondi fini o scopi.

Fatti una vita invece di guardare i profili degli altri, come al solito inventi storie che non esistono come hai sempre fatto!!”, ha scritto.

Non sappiamo se ci sarà o meno una contro replica da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo queste parole di Gianmarco.