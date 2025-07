Secondo i recenti rumor la scelta dei tronisti per la prossima edizione di Uomini e Donne è fatta. A quanto pare due di loro potrebbero arrivare da Temptation Island!

Uomini e Donne, la scelta dei tronisti

Mentre c’è chi festeggia le nozze o la nascita di un figlio, chi risponde alle critiche e chi invece sarebbe in lizza per sedersi sul trono, Uomini e Donne è sempre più vicino a fare il suo ritorno in TV. Le registrazioni (salvo cambiamenti) sono previste per la fine di agosto e mentre si attende questo istante non mancano le indiscrezioni sul dating show.

A fornire qualche dettaglio ci ha pensato LorenzoPugnaloni.it su Instagram, quando nella serata di ieri ha dato qualche indizio sui prossimi volti della trasmissione. Secondo la fonte infatti pare che i due tronisti sconosciuti sarebbero già stati scelti, mentre gli altri due potrebbero direttamente arrivare da Temptation Island:

“2 tronisti sconosciuti sarebbe già stati scelti, come già anticipavo gli altri 2 potrebbero essere noti / teletrasportati direttamente dal tronco di Filippo Bisciglia”.

Nel dettaglio Pugnaloni ha fatto riferimento a una ragazza e un ragazzo, tra i volti non conosciuti che vedremo a Uomini e Donne. Ecco cosa ha rivelato a tal proposito, pur precisando che si tratta di rumor: “Gli sconosciuti sarebbero una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27. Che i non noti siano già stati scelti è certo, sull’identità e le info sopra riportate è doveroso specificare che sono puramente delle indiscrezioni”.

Ma non solo il Trono Classico. Questo perché Pugnaloni ha fatto riferimento anche all’Over. Nel dettaglio ha parlato della possibilità di rivedere tra i protagonisti del parterre un volto molto noto. E se così fosse sarebbe un ritorno davvero clamoroso: “Per il Trono Over, potrebbe esserci il ritorno di Ida (magari non subito ma in corsa)”.

Non sappiamo al momento se tutte queste indiscrezioni andranno in porto, ma di sicuro che un possibile comeback di Ida farebbe non poco discutere. Uomini e Donne è pronto a tornare e a riservarci grosse sorprese!