In queste ore Francesca Sorrentino ha raccontato sui social di essersi sottoposta a un intervento la scorsa settimana: ecco cosa è accaduto e come sta ora l’ex tronista di Uomini e Donne.

Come sta Francesca Sorrentino

In questi mesi a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Francesca Sorrentino. L’ex protagonista di Temptation Island infatti ha avuto la possibilità di sedere sul trono di Uomini e Donne, dando il via a un nuovo percorso televisivo. Tuttavia le cose non sono andate come sperato e la sua ricerca della potenziale anima gemella non si è conclusa nel migliore dei modi. A causa di alcune incomprensioni con i suoi corteggiatori, Francesca sembrava intenzionata a lasciare il trono da sola. A sorpresa però la Sorrentino ha deciso di uscire dalla trasmissione con Gianluca Costantino, iniziando una frequentazione con lui.

Tuttavia la conoscenza è durata soltanto una manciata di giorni e così i due hanno annunciato di aver preso strade diverse. Attualmente dunque Francesca è ancora single, ciò nonostante non ha rinunciato all’amore. In queste ore intanto l’ex tronista è tornata a far discutere di sé. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE: Clizia Incorvaia denunciata di nuovo dall’ex Francesco Sarcina

Con un video postato sui suoi social, Francesca Sorrentino ha annunciato che la scorsa settimana si è sottoposta a un intervento, una rinosettoplastica funzionale. In merito l’ex volto di Uomini e Donne, che ha mostrato ai suoi follower i momenti salienti e principali di quella giornata, ha dichiarato: “Sapevo di dover fare questo intervento da tempo per risolvere in primis problemi funzionali legati alla respirazione e ne ho approfittato di questo periodo di calma prima di riprendere il mio lavoro”.

@francescasorrentino27 Buondì 🤍🤍 Settimana scorsa ho fatto una rinosettoplastica funzionale, vi porto con me il giorno dell’intervento (in cui stranamente non avevo ansia) Sapevo di dover fare questo intervento da tempo per risolvere in primis problemi funzionali legati alla respirazione e ne ho approfittato di questo periodo di calma prima di riprendere il mio lavoro… Ad oggi sono passati 10 giorni circa dall’intervento, sono stata brava a nasconderlo sui social ma comunque si sarebbe visto 🥲, perciò ho deciso di condividere con voi anche questo!!! Ps. Se avete qualche consiglio/ raccomandazione da darmi sul post intervento sono qui che vi aspettoooo💌 ♬ Primo appuntamento – Gigi D'Alessio

Ma come sta ora Francesca? L’infuencer ha già recuperato le energie e adesso potrà tranquillamente tornare al suo lavoro.