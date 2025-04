Sui social è spuntato un video che mostra Francesca Tocca in compagnia di un ex allievo di Amici. Il web ha iniziato a mormorare e maliziosamente dubitato di una presunta frequentazione. Flirt in corso o semplice gossip?

Il gossip su Francesca Tocca

Ogni movimento dei personaggi famosi, lo sappiamo, viene visto da utenti del web o giornali con occhi maliziosi. Ed è quello che si è verificato quando sul web ha cominciato a girare un video di Francesca Tocca in compagnia di un ex allievo di Amici. Nel dettaglio facciamo riferimento al ballerino di latino, Giovanni Tesse.

Nonostante si tratti solo di lavoro, qualcuno specie ora che Francesca Tocca è single, ha iniziato a insinuare ci fosse una particolare simpatia tra i due. Ma in realtà non è così. Per quanto ci sia certamente stima tra loro, ciò non toglie che si tratta semplicemente di un progetto che stanno curando insieme.

Nel dettaglio infatti come riferito dalla pagina Associazione Sportiva Dilettantistica di Barletta, Giovanni Tesse e Francesca Tocca saranno ospiti il 30 maggio per un “latin workshop”, come spiegato dai due nel post pubblicato dall’account menzionato.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Francesca Tocca e Giovanni Tesse

La notizia è circolata in fretta e c’è chi ha contattato Deianira Marzano per saperne di più. Ma, esattamente come noi, anche l’esperta di gossip ha fatto spiegato che si tratta solo ed esclusivamente di lavoro e non c’è niente di più sotto.

Recentemente peraltro Francesca Tocca a Verissimo ha confidato di avere un rapporto conflittuale con social e gossip. Motivo? Perché spesso e volentieri balzano fuori delle notizie sul suo conto che non corrispondono in alcun modo alla verità. Un po’ come successo prima della separazione con Raimondo Todaro. Continuamente balzavano fuori indiscrezioni e pettegolezzi sul loro conto che, delle volte pur non amando mettere in pubblica piazza la propria storia, sono stati costretti a smentire.

Anche stavolta è accaduto qualcosa si simile, quando qualcuno ha insinuato che tra la ballerina e Giovanni ci fosse qualcosa di più. Come detto però i due sono solo colleghi!