Questa mattina, nella consueta puntata in onda su LA7, il presentatore de L’Aria che Tira ha fatto una piccola gaffe davanti alla telecamera. Ecco il divertente momento.

Gaffe a L’Aria che Tira

Essere dei professionisti in un determinato campo non significa che a volte non si possano fare delle piccole gaffe. In passato, come vi abbiamo raccontato anche noi di Novella 2000, è capitato a Fabio Fazio ma anche ad Alberto Matano o quelle sempre divertenti di Ilary Blasi.

Questa volta è toccato a Francesco Magnani durante la nuova puntata de L’Aria che Tira, in onda oggi 13 giugno 2025. L’appuntamento è iniziato come al solito parlando di argomenti di attualità con diversi ospiti in studio e in collegamento. Niente di strano fino a quando non ha passato la linea, dopo la pubblicità, a Paolo Sottocorona per le previsioni del meteo.

Non appena il meteorologo ha cominciato a parlare la cartina mostrava una mappa dell’Italia: “Ci aspettano diverse cose, due opposte. Ora vediamo subito quali sono. L’Italia è al centro di una zona d’alta pressione che impedisce l’ingresso di nuvole, però vediamo la previsione per la giornata di oggi“.

Il gatto che ti passa davanti al PC mentre sei in call su teams. https://t.co/og23RksWvc — Giuseppe (@GiuseppeP96) June 13, 2025

Ed è proprio in questo momento che il conduttore si è spostato e si è ritrovato al centro dell’inquadratura mentre il collega stava parlando. Il momento è durato pochi secondo perché Francesco Mugnani si è accorto subito di ciò che stava accadendo e si è levato dal centro della scena. Il meteorologo non si è interrotto ed è andato avanti come se niente fosse.

Un istante che ha causato l’ilarità del web e ha portato ad alcuni simpatici commenti, come per esempio: “Il gatto che passa davanti al PC mentre sei in call su Teams“. Queste gaffe possono capitare a chiunque e siamo certi che gli occhi attenti degli utenti dei social ne riporteranno tante altre ancora in futuro.