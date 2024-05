NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Maggio 2024

Isola dei Famosi

A seguito dei pesanti commenti offensivi di Francesco Benigno, poco fa Vladimir Luxuria ha rotto per la prima volta il silenzio, replicando così all’ex naufrago.

Parla Vladimir Luxuria

In questi giorni si è parlato molto di Francesco Benigno. A seguito di quanto accaduto a L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago qualche ora fa è tornato nuovamente a dire la sua e ha così pubblicato delle gravissime offese contro Vladimir Luxuria. I commenti dell’attore hanno scaturito l’indignazione del web e così poco fa, con un post sui social, la conduttrice ha deciso di replicare per la prima volta a Benigno. Con un filmato condiviso sui suoi profili, Vladimir, con grande classe ed eleganza, ha risposto in maniera perfetta a Francesco, sottolineando però come certe offese la feriscano. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita, mi sono costruita una corazza, eppure non è facile. Ancora oggi certe offese mi fanno male. Ho deciso di non farci l’abitudine e di reagire ogni volta e lo faccio anche questa volta. Lei è andato a intaccare la cosa più preziosa che io ho: la mia identità, la mia dignità. E questo non glielo permetto”.

Vladimir Luxuria a quel punto ha spiegato di non aver voluto replicare alle offese di Francesco Benigno in tv per giocare “ad armi pari”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Ho maturato una convinzione nella mia vita: le persone che insultano in realtà non stanno definendo le persone che vengono insultate, ma stanno definendo sé stesse. Lei ha definito che tipo di uomo è”. Ma non è finita qui.

Vladimir infatti ha anche annunciato che non denuncerà Benigno e ha spiegato il perché di questa decisione: “So che se la denunciassi molto probabilmente potrei spillarle dei soldi. Non lo faccio soprattutto per rispetto di suo figlio, perché so che la situazione economica non è florida. Quindi non mi va di far pagare a lui cose in cui non c’entra nulla”.

Infine, concludendo il suo lungo discorso, la conduttrice afferma: “Adesso lei potrà scrivere quello che vuole sui social. Per me cala il silenzio”.