Isola dei Famosi, Francesco Benigno si ritira dal gioco e il televoto viene annullato

Andrea Sanna | 17 Aprile 2024

Altra tegola a L’Isola dei Famosi e televoto annullato. Motivo? Francesco Benigno si è ritirato dal gioco. Cosa è successo e perché questa scelta? Ecco cosa sappiamo e la decisione della produzione!

Isola dei Famosi: Francesco Benigno si ritira

Durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi può succedere davvero di tutto e le situazioni possono cambiare da un momento all’altro. A seguito delle parole di Sonia Bruganelli sullo stato di salute di Marina Suma dopo l’infortunio di lunedì e un parere sul rapporto con Dario Maltese, giungono nuove notizie dall’Honduras. A quanto pare infatti un altro naufrago ha abbandonato il gioco. Si tratta di Francesco Benigno.

Al termine del daytime andato in onda su Canale 5 dopo il TG5 e il meteo, Eleonoire Casalegno ha rivelato la notizia del ritiro di Francesco Benigno. Il naufrago si trovava al televoto, ma a causa di questo imprevisto il tutto è stato chiaramente annullato e ne è stato aperto un altro:

“L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Francesco Benigno è conclusa e il televoto è stato chiuso. Se ne aprirà un altro con i naufraghi rimasti in nomination e chiuso giovedì alle 15:00″, si apprende. Queste le parole dette dall’inviata de L’Isola dei Famosi direttamente dalle spiagge dell’Honduras.

In sovrimpressione è emersa poi una scritta. Un comunicato che informa come domani sera, nel corso di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, sapremo tutti gli aggiornamenti del caso. Sarà quindi spiegato anche cosa sarebbe successo: “Maggiori approfondimenti sulla vicenda di Francesco Benigno verranno forniti nella puntata di domani sera su Canale 5″.

Al momento quindi non sappiamo cosa è successo nello specifico e perché Francesco Benigno ha abbandonato L’Isola dei Famosi. Non siamo in grado di dirvi se se si tratta di un guaio fisico o se si è verificato dell’altro. Per ora non c’è alcuna conferma in merito e si attendono news.

La produzione de L’Isola dei Famosi ci ha tenuto a specificare anche che a seguito dell’annullamento del televoto per il ritiro di Francesco Benigno, gli utenti che hanno votato tramite SMS saranno chiaramente rimborsati. Tutti i voti giunti non saranno considerati validi.