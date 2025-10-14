Durante un viaggio di lavoro a Dubai, Francesco Chiofalo è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Ecco cosa è accaduto e come sta l’ex protagonista di Temptation Island, che si è mostrato in ospedale sui social.

Come sta Francesco Chiofalo dopo l’incidente stradale

Ore di grande paura, le ultime, per Francesco Chiofalo. L’ex volto di Temptation Island si trovava infatti a Dubai per un viaggio di lavoro insieme ad alcuni amici, quando a un tratto è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Proprio sui suoi profili social, l’influencer ha condiviso un breve filmato in cui lo vediamo steso per terra mentre riceve i primi soccorsi. A quel punto in rete si è scatenato il caos. Poco dopo a intervenire è stata Manuela Carriera, fidanzata di Chiofalo, che ha rotto per la prima volta il silenzio per rassicurare i fan. Queste le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne:

“Mi state scrivendo in tantissimi chiedendomi di Francesco. Ha avuto un incidente in auto a Dubai, purtroppo io sono a Roma. Ho ricevuto questa foto dai ragazzi che erano con lui. Non mi sono ben chiare ancora le dinamiche. Sono molto spaventata e preoccupata, appena so qualcosa in più vi aggiorno. Grazie di cuore”.

Ma come sta ora Francesco Chiofalo? Poco dopo ad aggiornare i follower è stato lui in persona. Il celebre Lenticchio ha svelato di essere ricoverato in ospedale, tuttavia non sembrerebbero esserci gravi ripercussioni. Queste le parole di Francesco, che visibilmente spaventato ha affermato: “Ho fatto un brutto incidente stradale qui a Dubai. Non stavo guidando io, ma il mio amico. Ora sono ricoverato in ospedale”.

In queste ore dunque Chiofalo sta ricevendo le migliori cure possibili e a lui inviamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione, con la speranza che possa presto fare ritorno a casa e riabbracciare i suoi cari.