Cosa è accaduto a Uomini e Donne

Oggi, lunedì 13 ottobre 2025, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale non sono mancati importanti colpi di scena. Ecco tutte le anticipazioni e cosa è accaduto in studio.

Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre 2025

Siamo entrati nel vivo di questa nuova edizione di Uomini e Donne, che anche stavolta sta appassionando tutto il pubblico di Canale 5. Oggi, lunedì 13 ottobre 2025, nel mentre si è svolta una nuova registrazione e in studio ne abbiamo viste di belle. Ma andiamo subito a leggere le anticipazioni, come sempre riportate da Lorenzo Pugnaloni.

Si parte da Cinzia Paolini che viene chiamata al centro insieme a Mario Lenti ed Enrico. I toni tra i tre però ben presto si sono scaldati e a quel punto Mario ha affermato che, secondo il suo pensiero, Cinzia ed Enrico si sarebbero messi d’accordo. Ciò nonostante il Cavaliere ha accettato di continuare a conoscere la Dama e proprio stasera usciranno insieme a cena. In studio tuttavia in molti hanno criticato la scelta di Lenti, tra cui anche la stessa Maria De Filippi.

Roberto nel mentre è uscito con Rosanna Siino, con la quale ha interrotto la conoscenza, e Gloria Nicoletti. Per Federico Mastrostefano sono scese due nuove Dame ma lui ne ha tenuta soltanto una. Nel parterre è tornato un ex Cavaliere di nome Paolo.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Andiamo ora a leggere le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte da Cristiana Anania, che si scontra in camerino con Jakub, Il corteggiatore, dopo un acceso confronto con la tronista, decide di autoeliminarsi e lei non lo rincorre.

In seguito è stato svelato che proprio Cristiana ha annullato un’esterna con il corteggiatore Federico, preferendo uscire con Esterno. Il primo a quel punto via su tutte le furie e decide di eliminarsi. La Anania però rincorre Federico dietro le quinte, lasciando Ernesto da solo a centro studio.

Di Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi non si è parlato.