A distanza di un paio di mesi dall’intervento agli occhi per cambiarne il colore, Francesco Chiofalo è tornato a parlare di questa scelta. E ha ammesso che la fidanzata Drusilla Gucci aveva ragione quando gli diceva che non sembrava più lui. L’ex volto di Temptation Island si è quindi pentito diciò che ha fatto? Ecco cosa ha detto.

Le ultime dichiarazioni di Francesco Chiofalo sul suo cambio di colore degli occhi

Erano i primi giorni di maggio quando Francesco Chiofalo (dopo averlo annunciato tempo prima) si è sottoposto a un intervento agli occhi per cambiarne il colore. Qualche settimana dopo li mostrò a tutti i suoi follower facendo vedere che aveva optato per un azzurro ghiaccio che desiderava da tempo.

La prima reazione della fidanzata Drusilla Gucci non è stata totalmente positiva. O meglio, è rimasta molto stranita perché non le sembrava più il suo fidanzato. Chiofalo, nel frattempo, è andato avanti con la sua convinzione di questa operazione felice di ciò che aveva fatto.

Successivamente ha avuto anche dei problemi quando è stato ricoverato per un attacco epilettico che l’aveva portato a non vederci più. Questa cecità momentanea era stata prprio cusata dall’operazione a cui si era sottoposto. Ma aveva aggiunto che non era successo niente di grave e che adesso era tutto nella norma. A parte questo, Francesco Chiofalo si è pentito dell’operazione agli occhi? Intervistato da 361 magazine, ha dichiatato:

“È vero, avevi ragione tu, probabilmente con questi occhi celesti non sembro più io, mi hanno cambiato lo sguardo sembro diverso, un’altra persona ed effettivamente ci devo ancora fare l’abitudine anche io a vedermi così. Adesso capisco perché per te inizialmente è stato un trauma vedermi con questi occhi celesti. Ti eri innamorata di me quando avevo un altro sguardo e immagino che deve essere stato difficile per te vedermi così diverso rispetto a quando ci siamo conosciuti. – ha continuato Francesco – Ma nonostante la difficoltà iniziale, sei riuscita ad andare oltre ed accettarmi anche così. E questa per me è stata la cosa più importante di tutte. E non finirò mai di dirti grazie amore mio“.

Il discorso è stato fatto rivolgendosi alla fidanzata Drusilla Gucci. Ma comunque, come ha dichiarato anche a noi di Novella 2000, Chiofalo al momento non si pente di nulla. Capisce di sembrare un’altra persona, ma non tornerebbe mai indietro.