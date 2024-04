Amici 23, Malgioglio propone a Martina di partecipare a Sanremo con una canzone scritta da lui

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

Stasera durante la puntata del Serale di Amici 23, Cristiano Malgioglio ha avanzato una nuova proposta alla cantante Martina, invitandola a partecipare a Sanremo con una canzone scritta da lui!

Malgioglio fa una proposta a Martina ad Amici 23

La sesta puntata di Amici 23 è stata davvero ricca di avvenimenti stasera. Dalle esibizioni dei ragazzi ai guanti di sfida dei prof. Ma c’è un episodio che non è passato inosservato agli occhi del pubblico e si è verificato durante il ballottaggio. Momento che ha coinvolto Cristiano Malgioglio e la cantante Martina, del team Anna Pettinelli – Raimondo Todaro.

La cantante è andata a rischio eliminazione nel corso dell’appuntamento di sabato 27 aprile di Amici 23 insieme a Holden e Sofia. Proprio il cantautore è stato il primo a salvarsi, mentre Sofia e Martina sono andate al ballottaggio finale. Le due concorrenti si sono esibite, la prima danzando in un passo a due con Giulia Stabile, la seconda sulle note del suo inedito “Niente come te”.

Nonostante sia a rischio eliminazione, però, la cantante ha comunque ricevuto i complimenti della giuria e in particolare ha conquistato il cuore di Cristiano Malgioglio. A modo suo l’allieva di Amici 23 ha già vinto, poiché l’artista le ha proposto di pensare bene alle sue doti canore e partecipare a Sanremo il prossimo anno. A scrivere la canzone ci penserà lui.

Martina di Amici 23 ha detto ovviamente di essere lusingata per questa proposta da parte di Malgioglio, che stima molto e che vanta le collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale. Pensiamo per esempio all’immensa Mina, per la quale ha scritto dei veri capolavori.

Si tratta in realtà di una proposta che il paroliere aveva già avanzato la scorsa settimana durante la quinta puntata di Amici 23. Malgioglio si era detto entusiasta e dopo aver elogiato il talento dell’allieva, aveva espresso questo suo pensiero. Proposta che ha ribadito anche durante la serata di oggi.

E chissà che in futuro non possa presentarsi quest’opportunità per Martina di Amici 23.