Francesco Fredella, Capo ufficio stampa e Speaker di RTL 102.5, diventa “professore a contratto” dell’Università di Foggia.

Cosa insegnerà Francesco Fredella all’Università di Foggia

Nuovo traguardo per Francesco Fredella. Come in molti sapranno, il giornalista vive e lavora a Roma, dove ricopre il ruolo di Capo Ufficio Stampa del gruppo RTL 102.5. Proprio per la radio conduce il programma Protagonisti, in onda ogni sera dalle 19 alle 21.

Fredella lavora anche come inviato e in questi anni ha seguito numerosi improntati eventi, dal Festival di Sanremo alle Nitto ATP Finals di Torino, passando per il Napoli Pizza Village. Nel corso degli anni ha lavorato anche in tv, nel ruolo di opinionista in alcuni celebri programmi Rai e Mediaset.

Adesso, dopo una carriera invidiabile, per Francesco Fredella è arrivata una nuova soddisfazione. Il giornalista infatti diventa “professore a contratto” dell’Università di Foggia. Per l’ateneo insegnerà Comunicazione sociale, nell’ambito del Corso di Laurea in Comunicazione, relazioni pubbliche e tecnologie digitali.

Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo “V. Lanza” di Foggia e dopo essersi laureato con il massimo dei voti in Lettere presso l’Università di Foggia, Fredella torna a casa in un nuovo ruolo e non resta che fargli un enorme in bocca al lupo per questo nuovo capitolo.

