In queste ore su Canale 5 è andato in onda il primo promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a marzo con Ilary Blasi.

Il promo del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip sta tornando! La nuova edizione del celebre reality show partirà infatti su Canale 5 il prossimo 17 marzo e tante sono le novità previste. La prima riguarda proprio la conduzione. A tornare al timone della trasmissione sarà infatti Ilary Blasi, che dopo alcuni anni di assenza ha deciso di riprendere in mano le redini del programma.

La seconda riguarda la durata del reality. I vertici Mediaset hanno deciso di riportare il GF alle origini e i concorrenti dunque resteranno all’interno della casa per sei settimane. Attualmente c’è ancora molto mistero sul cast di Vipponi che varcheranno la porta rossa, ma di certo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito. Nel mentre l’azienda, con un comunicato ufficiale, ha rivelato anche i nomi delle due opinioniste che affiancheranno la Blasi: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore su Canale 5 è andato in onda il primo promo del Grande Fratello Vip. Ecco le primissime immagini con Ilary Blasi, che hanno già fatto il giro del web:

Ma cosa accadrà dunque e chi saranno i Vipponi che dal 17 marzo varcheranno la celebre porta rossa? Attualmente in rete numerose sono le indiscrezioni circa i prossimi protagonisti del reality show. Al momento però nessuna conferma è giunta da parte di Mediaset. A breve tuttavia arriveranno i primi annunci e di certo le aspettative non verranno deluse.

