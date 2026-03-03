La showgirl argentina Belen Rodriguez sosterrà l’esame di lingua a Milano per ottenere finalmente il passaporto italiano

L’iter burocratico per la cittadinanza di Belen Rodriguez entra finalmente nella sua fase decisiva. Nonostante una presenza ultraventennale nel nostro Paese, la conduttrice argentina non ha ancora ottenuto il documento d’identità italiano, un paradosso normativo che lei stessa aveva sottolineato con ironia e amarezza durante una recente ospitata da Fabio Fazio. Ora, però, i tempi sono maturi: secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale Chi, la data per il test ufficiale è stata cerchiata sul calendario.

Il requisito del livello B1 e i dettagli della prova

Per chiudere definitivamente la pratica, la Rodriguez dovrà dimostrare la propria padronanza linguistica sostenendo l’esame di livello B1. Sebbene Belen parli un italiano discreto da anni, il passaggio formale è obbligatorio per legge. L’appuntamento sarebbe fissato per i primi giorni di aprile presso un istituto internazionale d’eccellenza a Milano. Qui la showgirl si unirà a molti altri candidati stranieri per completare l’ultimo tassello mancante, avendo già soddisfatto i requisiti di residenza decennale e di capacità reddituale richiesti dallo Stato.

Il nodo del matrimonio con De Martino e le vecchie rinunce

In passato, Belen aveva la possibilità di ottenere la cittadinanza tramite il matrimonio con Stefano De Martino, celebrato nel 2013. Tuttavia, la separazione avvenuta prima del termine dei cinque anni previsti dalla legge ha interrotto quel percorso preferenziale. “Non sono stata nemmeno furba”, aveva confessato scherzosamente a Che Tempo Che Fa, spiegando come la fine dell’unione avesse complicato i suoi piani burocratici. Ottenere il passaporto non è solo una questione simbolica, ma una necessità pratica: la showgirl ha espresso più volte il desiderio di viaggiare negli Stati Uniti insieme al figlio Santiago senza le restrizioni legate al passaporto argentino.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X