1 Il rapporto tra Francesco Monte e Zorzi

Francesco Monte ha rilasciato un’intervista a Non Succederà Più, trasmissione di Radio Radio condotta da Giada Di Miceli. La presentatrice radiofonica nella lunga chiacchierata ha menzionato all’ex gieffino un episodio che riguarda la sua ex Giulia Salemi. In particolar modo la Di Miceli ha fatto riferimento alle parole di Tommaso Zorzi nella Casa del GF Vip 5. Qui l’influencer meneghino ha dichiarato di non essere in buoni rapporti con il modello, durante una discussione la Salemi.

Mentre la conduttrice stava introducendo l’argomento, Francesco Monte l’ha interrotta per dire la sua. Su Tommaso Zorzi ha dichiarato di avere un bel rapporto con lui (come fatto sapere anche sui social), mentre per quanto riguarda il capito ex ha evitato di menzionare Giulia Salemi. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Sì ma non c’è bisogno che racconti tutta la storia. Ti concludo dicendo che io e lui siamo in buoni rapporti. Tanto la gente da casa sa già tutto. Soprattutto quando non ho piacere che si nomino situazioni e persone che non mi interessano. […] A me il gossip non è mai piaciuto. Ho sempre odiato il gossip. Quello cattivo? No, a me nemmeno il gossip buono piace”.

Ma non è tutto, perché sempre Francesco Monte si è detto stufo del continuo sparlare di lui in TV. Ecco cosa ha detto in merito…