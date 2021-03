1 La polemica per il gesto di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi nelle scorse ore ha deciso di fare piazza pulita sui suoi social. Con un secco “Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao“ ha annunciato di aver preso una posizione contro alcuni suoi contatti. Una delle prime persone ad essere rimossa dal suo profilo è Giulia Salemi, con la quale Tommaso Zorzi ha avuto diversi scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma non solo. Perché il rampollo milanese ha detto di essere molto deluso anche da Maria Teresa Ruta, altra vippona che ha preferito allontanare. Ma non è l’unico gesto fatto dall’influencer a dividere l’opinione pubblica e scatenare svariate critiche. Questo perché Tommaso ha iniziato a seguire su Instagram Francesco Monte, il quale ha ricambiato.

Come ricorderanno i fan del GF Vip Tommaso Zorzi, durante una discussione con Giulia Salemi (che nemmeno a dirlo è proprio l’ex di Monte), ha riservato parole piuttosto decise sul modello pugliese. Più volte Zorzi ha sottolineato come tra loro vi sia sempre stata poca simpatia (qui l’articolo completo). Ad oggi però qualcosa è cambiato. Questa scelta di Tommaso Zorzi ha fatto storcere il naso ad alcuni, che non ci hanno pensato due volte ad attaccarlo sui social. Al termine delle prove per l’Isola dei Famosi, che lo vedranno impegnato come opinionista, Tommaso ha fatto chiarezza sui social:

“Raga ho visto una polemica veramente sterile su chi seguo e chi non seguo su Instagram. Se ho fatto delle cose un motivo c’è. Non vorrei entrare nello specifico e non sono pazzo. Grazie”, ha chiosato Tommaso Zorzi, senza dare troppe spiegazioni.

Tommaso Zorzi risponde alla polemica: "Se ho tolto dei segui ho i miei motivi" pic.twitter.com/XZAN7dM8EF — disagiotv (@disagio_tv) March 14, 2021

Mentre Zorzi ha tolto il segui su Instagram a Giulia Salemi, per ricambiarlo invece a Francesco Monte, proprio l’influencer piacentina nelle scorse ore ha parlato di Tommaso…