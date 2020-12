Negli ultimi giorni la Casa del Grande Fratello Vip si è riempita di baci. L’ex partecipante di Temptation Island Vip, infatti, ne ha dati ben due ad altrettanti concorrenti del reality. Stiamo parlando di Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Proprio riguardo quest’ultimo, poi, Francesco Oppini avrebbe ricondiviso su Instagram una storia in cui hanno tacciato Andrea Zenga di omofobia. Andiamo, però, con ordine e scopriamo bene tutto quello che è accaduto.

Il tutto ha avuto inizio il 26 dicembre 2020 quando Zenga, durante una prova, ha dovuto baciare l’influencer milanese. Il momento, poi, lo ha commentato anche Alessia Marcuzzi, che subito ha cominciato a “shippare” questo duo. Nella notte, poi, i ragazzi stavano parlando di far baciare Dayane con lui. Purtroppo però tutto il discorso sembra essere stato travisato. Infatti Tommaso ha detto: “Ricorda che il tuo primo bacio qui rimarrò sempre io“. A questo punto Andrea ha risposto, manifestando il suo disagio: “Che imbarazzo. Speriamo che mamma non stia guardando il live“. Qui sotto il video completo.

Vergognoso distorcere discorsi infilando omofobia in un ragazzo che era solo imbarazzato che la madre lo guardasse durante il gioco, e che ha pensato a lei mentre si parlava di baciare Dayane. Per una condivisione su ig direste di tutto, ma attente, esiste la diffamazione. #gfvip https://t.co/sKdu6vvJk8 pic.twitter.com/3TEggSdKbF

Alcuni sul web, però, hanno capito male le sue parole e tra questi troviamo anche Francesco Oppini, il quale lo ha tacciato di omofobia nei confronti di Zorzi. Il commentatore sportivo, quindi, ha pubblicato uno stato sul suo profilo Instagram che parla proprio di questo. Qui di seguito, infatti, vi lasciamo le parole che hanno fatto storcere il naso a molti, soprattutto su Twitter.

Francesco Oppini ha accusato il concorrente di omofobia, evidentemente travisando queste parole. Il web lo ha capito e, infatti, di lì a poco ha dovuto cancellare questo suo pensiero. Prima che potesse farlo, però, anche Nicolò Zenga, fratello dell’altro ha commentato come segue:

In un mondo dove ogni parola viene presa come omofoba… No, meglio che non mi esprimo. Oppini poteva evitare di postare un commento del genere.