2 Le parole di Francesco

Francesco Oppini ha voluto fare una dedica al suo amico Tommaso Zorzi dopo la fine del suo Late Show. Lo scorso mercoledì il programma della tarda serata condotto ed ideato dal vippone su Mediaset Extra si è congedato con i suoi fan incassando un nuovo record di ascolti. La puntata ha totalizzato uno share del 5.4% in seconda serata, per un numero complessivo di spettatori pari a 425.000.

Numeri impressionanti anche nel target privilegiato di pubblico dei giovanissimi, dai 15 ai 24 anni, in cui lo share arriva a toccare il 12%. Con un risultato del genere è assai probabile che ai piani alti di Mediaset stiano seriamente pensando di affidare alla gallina dalle uova d’oro Zorzi qualche “posto al sole”. Intanto Francesco, con cui Tommaso ha costruito una splendida amicizia all’interno del reality, è stato ricordato dai fan come “l’uscita dalla casa più rimpianta”. Ricordiamo infatti che il figlio di Alba Parietti ha deciso di abbandonare la casa il 7 dicembre, data fissata per la finale prima del prolungamento.

Nelle scorse ore Francesco Oppini ha voluto perciò dedicare al suo amico un pensiero per la fine del Late Show, fiducioso che la sua carriera sia ancora all’inizio. “Sei solo all’inizio della tua lunga e gloriosa carriera – ha scritto – non avere mai paura, osa e usa il tuo istinto meraviglioso. Solo non ci rimarrai mai. Il tuo amico Fra“. Mancano ormai pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip ed Oppini fa il tifo per Tommaso, sebbene abbia il sospetto che la vittoria possa essere di Dayane Mello.

E proprio alla modella brasiliana, Francesco non ha risparmiato le ultime critiche. “Dayane secondo me è anaffettiva, incoerente e che sta giocando in un modo incomprensibile. Quello che ha fatto alla fine mandando al televoto Rosalinda, credo che sia stata la mossa più controproducente per lei in assoluto“, ha dichiarato.

