Dopo il chiarimento tra Dayane Mello e Francesco Oppini, Tommaso Zorzi reagisce male

Animi agitati nella Casa del GF Vip. Il chiarimento tra Dayane Mello e Francesco Oppini ha provocato varie reazioni, in particolar modo da parte di Tommaso Zorzi. L’influencer infatti è parso particolarmente deluso dal suo amico, tanto da decidere di allontanarsi. A tentare di fare da collante tra i due è Stefania Orlando, che ha cercato in qualche modo di far ragionare entrambi, prendendo però principalmente le parti di Tommaso.

Tommaso Zorzi è parso destabilizzato e deluso dall’atteggiamento avuto da Francesco Oppini, che sembra aver dimenticato in 10 minuti quanto detto nei confronti di Dayane Mello. Stefania ha cercato di far notare a Tommaso come quella tra lui e Francesco non debba essere considerata subito amicizia, piuttosto una conoscenza, visto il particolare contesto del GF Vip.

D’altro canto, però, Tommaso Zorzi ha recriminato al suo amico di essersi sentito totalmente escluso dalla situazione, sebbene l’abbia supportato. Ma non solo, perché Zorzi è convinto che anche le dinamiche create nel corso della puntata, abbiamo portato Francesco Oppini a superare il televoto. Stefania ha preso una posizione netta, difendendo così l’infuencer: “Fossi stato in lui avrei coinvolto anche te”.

A prendere parte alla conversazione, poi, è anche Rosalinda (Adua) che ha dato il suo punto di vista: “nell’amicizia si dà quello che si vuole dare”. Nel mentre che l’attrice ha continuato ad ascoltare Tommaso Zorzi, Stefania ha raggiunto invece Francesco Oppini, che si è di fatto lamentato della reazione dell’amico…