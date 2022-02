1 Francesco Totti a C’è Posta Per Te

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato di Francesco Totti e di Ilary Blasi. Secondo i pettegolezzi infatti la celebre coppia, una delle più amate del mondo dello spettacolo, sarebbe sul punto di separarsi a seguito di una lunga crisi. Come se non bastasse sempre più dettagli sono emersi online, al punto che si è anche parlato di reciproci tradimenti. Tuttavia alcune ore fa l’ex Capitano della Roma ha deciso di intervenire e di rompere il silenzio per la prima volta. Totti così ha ufficialmente smentito le voci di presunta crisi con sua moglie, e con un duro sfogo ha affermato:

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e la mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose. Fate attenzione perché di mezzo ci vanno i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire”.

Come se non bastasse pochissime ore fa a smentire ulteriormente le dicerie ci ha pensato proprio Ilary Blasi. Come abbiamo visto infatti ieri sera Francesco Totti è stato ospite di una bellissima ed emozionate storia regalo a C’è Posta Per Te. Sui social intanto la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha postato una storia in cui la si vede comodamente a casa intenta proprio a guardare il programma di Maria De Filippi insieme a suo marito.

Si tratta dunque dell’ennesima conferma che tutto procede a meraviglia tra Ilary e Francesco, nonostante le numerose dicerie. L’ultima nel mentre risale solo a qualche ora fa, quando si è mormorato che la Blasi abbia iniziato una frequentazione con un noto attore italiano. Andiamo a rivedere il gossip.