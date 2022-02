La felpa di Francesco Totti

Come sappiamo negli ultimi giorni non si è parlato altro che di Francesco Totti e di Ilary Blasi. Secondo voci di corridoio infatti tra l’ex Capitano della Roma e la conduttrice ci sarebbe stata una crisi che li avrebbe allontanati. Ma non solo. Stando alle malelingue, tra i due ci sarebbero stati anche dei tradimenti, e numerosi sono stati i pettegolezzi in merito. Poche ore fa però, per la gioia di tutto il web, Francesco e Ilary hanno smentito le voci di presunta crisi e si sono mostrati insieme a cena allegri e felici come sempre. Ma non solo. Proprio Totti sul suo profilo Instagram ha deciso di rompere il silenzio, e ha fatto un duro sfogo, affermando:

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e la mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose. Fate attenzione perché di mezzo ci vanno i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire”.

Proprio nel video registrato per smentire le voci di crisi con Ilary Blasi, in molti hanno notato che Francesco Totti indossava una felpa con il suo codice fiscale! A quel punto in molti si sono chiesti il perché di questa scelta e dove è possibile trovare la felpa dell’ex Capitano. Ma dove si può acquistare? Si tratta di un capo realizzato dalla pagina Instagram In case you didn’t know who I am. Sul sito è possibile comperare la felpa con stampato il proprio codice fiscale, e il marchio del brand romano sul cappuccio.

Totti non è l’unico ad avere indossato un simile capo. Anche Tommaso Zorzi infatti ha acquistato una simile felpa, scegliendo però il modello con su scritto “In case you didn’t know who I am, ask your boyfriend”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.