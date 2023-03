NEWS

Nicolò Figini | 14 Marzo 2023

L’assenza di Francesco Totti

Il 10 marzo 2023 la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Isabel, ha compiuto sette anni e per l’occasione la madre le ha organizzato una festa di compleanno a tema. Tutto l’evento è stato documentato sui social e i follower hanno potuto vedere la bambina divertirsi insieme ai suoi amici e alla famiglia.

All’appello, però, in base a quanto visto dai social mancava il papà. C’è chi ha pensato si potesse trattare di un’assenza dovuta a un litigio tra ex oppure per qualche altro motivo del genere. Pare, però, che la ragione sia del tutto diversa. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il calciatore si sarebbe trovato a Dubai per un torneo di padel, sport per il quale ha una grandissima passione.

Stando alle foto pubblicate sul suo profilo Instagram le date coinciderebbero. Possiamo quindi ipotizzare che la sua mancata presenza non dovrebbe essere causa di attriti di alcun genere. Molto probabilmente il papà di Isabel recupererà il tempo perso non appena farà ritorno in Italia.

Nel frattempo Ilary Blasi ha di recente confermato la sua relazione con Bastian, facendogli dei romantici auguri di compleanno e condividendo alcune delle foto che si sono scattati insieme. Allo stesso modo, inoltre, anche la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue senza intoppi, nonostante qualcuno avesse messo in giro la voce di una presunta crisi.

