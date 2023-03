NEWS

Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

Ilary Blasi

Gli auguri di compleanno di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha ormai voltato definitivamente pagina e dato inizio alla sua nuova vita. Dopo aver cancellato tutte le foto dell’ex marito Francesco Totti sui social e confermato la nuova relazione con Bastian, oggi ha da festeggiare.

La conduttrice nella giornata odierna si è esposta pubblicamente e ha postato diversi scatti in compagnia del nuovo fidanzato Bastian. Tra le storie Instagram sono spuntati alcuni scatti con degli auguri di compleanno speciali per la sua nuova fiamma. Nelle immagini i due sembrano piuttosto complici e affiatati e nella foto scelta per festeggiare il suo amato, Ilary Blasi scambia con lui un tenero bacio:

“Buon compleanno tesoro mio. Ti auguro tutto il meglio”, per concludere con un “So much love”, ha scritto la Blasi sul suo profilo Instagram nel primo pomeriggio di oggi. Ecco qui gli screen in questione…

Le storie Instagram di Ilary Blasi

A seguire vediamo altre due foto una dei due a bordo piscina e un’altra di Ilary Blasi e Bastian durante una passeggiata. Le immagini hanno già fatto il giro del web, chiaramente e sono state condivise un po’ ovunque dalle varie fan page e siti. Degli scatti che vanno ad aggiungersi alla primissima postata sui social in compagnia degli amici due mesi fa.

Instagram Stories della Blasi

Così Ilary Blasi la ritroviamo in forma splendente e smagliante accanto al suo nuovo compagno Bastian. Un amore che sembra andare davvero a gonfie vele, almeno da quello che vediamo e percepiamo dai profili Instagram della coppia. La conduttrice non ha mai parlato pubblicamente, ma questi gesti social sono piuttosto significativi.

Anche Francesco Totti, dal canto suo, sembra essere felice accanto a Noemi Bocchi e sui social (così come in pubblico) non si nascondono più.

Continuate a seguirci per altre news, a partire dalle prossime che trovate a seguire….