In occasione del loro terzo anniversario, Francesco Totti non ha badato a spese e ha stupito la sua compagna Noemi Bocchi con una bellissima e romantica sorpresa.

Francesco Totti stupisce Noemi Bocchi

Sono ormai passati alcuni anni da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Dopo la chiacchierata e rumorosa separazione, i due si sono rifatti una vita e a oggi entrambi hanno ritrovato l’amore. Mentre la conduttrice è legata a Bastian Muller, l’ex Capitano della Roma ha dato il via a una relazione con Noemi Bocchi, che sembrerebbe procedere a gonfie vele. Proprio nelle ultime ore la coppia ha festeggiato il terzo anniversario e per l’occasione è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Totti ha infatti deciso di stupire Noemi con una romantica sorpresa e lei stessa ha poi condiviso i momenti più belli della serata sui suoi social. Francesco, per questa speciale occasione, non ha badato a spese e organizzato tutto nei minimi dettagli. L’ex calciatore ha prenotato una suite in un lussuoso hotel di Roma e la sera è iniziata proprio sulla splendida terrazza della struttura, che gode di una mozzafiato vista sulla città.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello compie oggi 25 anni, il ricordo dei primi ex gieffini

Successivamente Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono trasferiti nella suite, con tanto di idromassaggio. Ad attendere la coppia diverse decorazioni, tra cui palloncini bianchi e rossi e una maxi scritta “Love”. Non è mancata anche una cena a cinque stelle, con tanto di torta con la scritta “Buon anniversario”. Infine Totti ha ulteriormente sorpreso Noemi, regalandole un prezioso accessorio di Hermès, che tuttavia la Bocchi ha deciso di non mostrare.

Un anniversario con i fiocchi, dunque, quello organizzato da Francesco, che è riuscito a lasciare la sua compagna senza fiato. La coppia nel mentre continua ad apparire più affiata che mai e ai due facciamo i nostri più sinceri auguri.