Come svelato poche ore fa, per la nuova edizione del Grande Fratello si starebbe valutando il ritorno di tre ex storiche gieffine: ecco di chi si tratterebbe.

Chi tornerà per la nuova edizione del Grande Fratello

Mancano due settimane alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello e finalmente tutto inizia a essere pronto per il ritorno del celebre reality show di Canale 5. Quest’anno, per la prima volta in assoluto, alla conduzione della trasmissione ci sarà Simona Ventura, che si sta preparando al massimo per affrontare questa nuova sfida. Tanta è la curiosità del pubblico di scoprire chi stavolta varcherà la porta rossa e di certo il cast, che sarà al 100% Nip, non deluderà le aspettative del grande pubblico.

In queste ore intanto è emerso un retroscena che ha destato la curiosità generale. Davide Maggio ha infatti fatto sapere che la conduttrice e la sua squadra avrebbero pensato di richiamare per la nuova edizione tre storiche ex gieffine. Il loro compito sarebbe quello di commentare, puntata dopo puntata, le vicende dei nuovi inquilini, proprio come se fossero delle opinioniste. La notizia naturalmente si è sparsa a macchia d’olio e in molti hanno iniziato a domandarsi su chi sarebbe ricaduta la scelta. Adesso sembrerebbe essere arrivata la risposta.

Amedeo Venza ha infatti svelato i nomi delle tre ex gieffine che sarebbero pronte a tornare al Grande Fratello. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Cristina Plevani, Floriana Secondi e Serena Garitta, rispettivamente vincitrici della prima, della terza e della quarta edizione.

Nonostante al momento non ci siano conferme ufficiali, già in tanti stanno sognando di rivedere le tre storiche ex gieffine al GF e senza dubbio potrebbe accadere di tutto. Cresce intanto l’attesa per la prima puntata della nuova edizione, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 29 settembre.