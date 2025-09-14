Oggi il Grande Fratello compie 25 anni. Per l’occasione sui social arriva il ricordo degli ex concorrenti della primissima edizione del fortunato reality show di Canale 5.

Buon compleanno Grande Fratello

Il Grande Fratello sta ufficialmente per tornare. La nuova edizione del fortunato reality show Mediaset debutterà su Canale 5 lunedì 29 settembre e tante sono le novità previste quest’anno. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi è una giornata importante per la trasmissione. Come forse in molti sapranno, proprio in queste ore il programma festeggia 25 anni. La primissima puntata del GF andò infatti in onda il 14 settembre 2000 e cambiò per sempre la storia della televisione italiana.

Per questa importante ricorrenza, sui social sono arrivati i ricordi di alcuni ex concorrenti della prima edizione, che stanno già facendo il giro del web. A pubblicare un dolce post è stata la vincitrice Cristina Plevani, che su Instagram ha affermato: “Buon compleanno Grande Fratello. Buon compleanno a noi ragazzi che abbiamo avuto la fortuna di varcare per primi la porta rossa. 25 ANNI”.

A festeggiare i 25 anni di Grande Fratello è stato poi Lorenzo Battistello, che ha dichiarato: “25 anni fa varcavo la porta della Casa del Primo Grande Fratello. Una data che ha cambiato la mia vita e, volenti o nolenti, ha cambiato anche la televisione italiana, aprendo la strada all’era dei reality. Un’avventura che non dimenticherò mai, e che voglio condividere con chi l’ha resa possibile: i miei compagni di viaggio in quell’esperimento sociale unico, la conduttrice Daria Bignardi, Marco Liorni, e gli autori. A tutti loro va il mio grazie sincero”.

Infine è stata Roberta Beta a intervenire: “Questa esperienza mi ha cambiato la vita. Questa esperienza mi ha segnato ma ormai sono passati 25 anni, io sono cresciuta, la mia vita è cambiata, ho affrontato salite e discese. Festeggio questo anniversario con un distacco fisiologico e penso soprattutto agli amici che negli anni sono rimasti gli stessi: sinceri, affettuosi, caustici e onesti. Ma soprattutto oggi festeggio il coraggio di essere sempre stata me stessa e di non essere mai andata contro i miei principi e i miei valori”.

Il Grande Fratello nel mentre si prepara a tornare con una nuova edizione di certo anche stavolta ne vedremo di belle.