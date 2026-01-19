Chi è Ginevra Festa velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram
Tra le sei veline di Striscia la Notizia c’è Ginevra Festa: conosciamola meglio
Contenuti
A Striscia la Notizia tra le sei veline c’è anche la talentuosa ballerina Ginevra Festa: chi è, l’età, la vita privata, la carriera e dove seguirla sui social, da Instagram a TikTok.
Chi è Ginevra Festa
Nome e Cognome: Ginevra Festa
Data di nascita: 5 novembre 1999
Luogo di nascita: Napoli
Età: 26 anni
Altezza: 1 metro e 75 centimetri
Segno zodiacale: Scorpione
Professione: ballerina
Fidanzato: Informazione non disponibile
Tatuaggi: Ha dei tatuaggi sul corpo
Profilo Instagram: @festaginevra
Profilo TikTok: @ginevrafesta99
Ginevra Festa età, altezza e biografia
Quando è nata e quanti anni ha Ginevra Festa velina di Striscia la Notizia? Stando alla sua biografia sappiamo che la ballerina è nata a Napoli il 5 novembre 1999 e la sua età oggi è di 26 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione.
In quanto all’altezza possiamo dire che Ginevra di Striscia è alta 1 metro e 75 centimetri circa.
Da sempre appassionata di danza, è diventata una ballerina professionista e ha già calcato palchi importanti con artisti come Sfera Ebbasta ed Elodie, ma non solo. Nel 2026 è tra le veline del TG satirico di Canale 5.
Vita privata: Ginevra di Striscia è fidanzata?
In quanto alla sua vita privata, Ginevra Festa è molto legata alla sua famiglia.
Qualcuno si domanderà se ha un fidanzato. Non sappiamo di preciso se è fidanzata. C’è da dire che la ballerina è molto riservata da questo punto di vista, come giusto che sia.
Dove seguire Ginevra velina di Striscia la Notizia: Instagram e social
I più curiosi vorranno sapere se la velina di Striscia la Notizia Ginevra Festa si può seguire sui social. La risposta ovviamente è sì.
La ballerina è presente con un account ufficiale, ma privato, su Facebook, ma è possibile vederla anche su Instagram, su TikTok e su Threads.
Carriera
In quanto alla carriera della ballerina Ginevra Festa cosa possiamo dire?
Ha iniziato a danzare all’età di 4 anni e, nel corso degli anni, si è perfezionata in danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e heels dance.
La sua passione per il ballo l’ha spinta a esibirsi anche all’estero, in città come Cannes, Dubai, Ibiza, Las Vegas e in Canada.
Nel 2025 è entrata a far parte del corpo di ballo di Elodie, prendendo parte al videoclip del singolo “Mi ami, mi odi”. Ha accompagnato poi l’artista insieme a un corpo di ballo di altissimo livello, nel tour live in tutta Italia, sia negli stadi che nei palazzetti.
Ha inoltre danzato nei live di Sfera Ebbasta. Il sogno di Ginevra Festa è quello di diventare direttrice artistica di grandi spettacoli dal vivo.
Ginevra Festa velina a Striscia la Notizia
Il 22 gennaio 2026 è la data che segna il ritorno di Striscia la Notizia in TV, sotto la conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti con tante novità.
Ebbene nel cast delle veline, come detto, c’è anche Ginevra Festa. Tra le altre citiamo: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.