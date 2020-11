3 E’ di nuovo scontro a Live! Non è la d’Urso tra Franceska Pepe e Matilde Brandi! La showgirl scoppia in lacrime

Non accennano a finire i contrasti tra Franceska Pepe e Matilde Brandi. Nel corso dell’ultima puntata di Live non è la d’Urso le ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno dato vita all’ennesimo faccia a faccia. Gli scontri tra le due infatti non si sono mai placati una volta uscite dalla casa. Qualche giorno fa si è parlato di una quasi rissa avvenuta nel dietro le quinte del reality, smentita però dalle dirette interessate.

La Pepe però non ha risparmiato attacchi alla ex coinquilina e l’ha attaccata fortemente via social network, dandole della falsa e della doppiogiochista. Nello show condotto da Barbara d’Urso perciò è avvenuto l’ennesimo tentativo di chiarimento tra le “vippone”, che ha portato però la Brandi alle lacrime. E’ stata infatti mostrata una clip in cui Franceska accusava via stories Matilde di averle fatto delle bassezze durante il reality.

Matilde Brandi in lacrime contro Franceska Pepe#noneladurso pic.twitter.com/xwZryVF4fX — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 16, 2020

“Io non ho replicato a tutte le cose che mi hai detto – ha dichiarato Matilde – però devi dare peso alle cose che dici perché io sono una mamma e ho due figlie che devo salvaguardare“. La Brandi non è poi riuscita a trattenere le lacrime, invitando Franceska Pepe a smetterla di farle la guerra sui social network. “Ti parlo con il cuore in mano, non puoi dire delle cose non vere perché ho due figlie che stanno vivendo un momento brutto. Non ho mai detto nulla in puntata verso di te, non ho mai fatto facce, nella casa ti ho sempre rispettato“.

“Non c’è da piangere, c’è da spiegare le cose come stanno – ha proseguito imperterrita la Pepe – i pianti e le mani giunte si fanno in altri luoghi che non sono questi. Tu hai usato dal primo giorno in cui sono entrata dentro la casa la tua cattiveria. Io per quieto vivere ho sempre cercato di tenderti una mano e tu invece continui con questi doppi giochi“.

