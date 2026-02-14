Il leggendario attore italiano riceve il massimo onore a Los Angeles celebrando sessant’anni di successi internazionali

Il firmamento di Los Angeles brilla oggi di una luce squisitamente italiana perché il nome di Franco Nero è stato finalmente inciso sul marciapiede più famoso del mondo. L’attore ha ricevuto la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures durante una cerimonia che ha mescolato nostalgia, eleganza e profonda emozione. Questo riconoscimento arriva grazie all’impegno costante dell’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles, la rassegna diretta con determinazione da Tiziana Rocca che continua a promuovere le nostre eccellenze.

Il legame tra il cinema italiano e l’industria statunitense si conferma dunque solidissimo attraverso questo tributo doveroso a un interprete che ha attraversato sessant’anni di storia. Franco Nero si è commosso mentre ricordava i suoi esordi e i numerosi set internazionali frequentati. La promozione di questa onorificenza rappresenta un successo politico e culturale per il festival di Tiziana Rocca, capace di dialogare con la storica Hollywood Chamber of Commerce.

Terza stella dopo Gina Lollobrigida e Giancarlo Giannini

Quella dedicata al celebre interprete di Django è infatti la terza stella ottenuta grazie alla mediazione del festival dopo i successi di Gina Lollobrigida e Giancarlo Giannini. La direttrice artistica ha espresso una soddisfazione immensa sottolineando come l’assegnazione di questo premio costituisca un traguardo fondamentale per l’intera cultura cinematografica della nostra penisola.

Durante il suo discorso di ringraziamento, Franco Nero ha definito questo momento come un onore immenso che intende condividere idealmente con tutti i suoi collaboratori storici. Egli ha ribadito con fermezza la sua visione di un cinema capace di abbattere ogni barriera culturale e di unire generazioni diverse sotto lo stesso schermo. La cerimonia si è conclusa tra gli scatti dei fotografi e l’orgoglio dei fan accorsi per celebrare un uomo che ha saputo restare autentico nonostante la fama.

Dario Lessa

Leggi anche: Vasco Rossi difende Laura Pausini dopo le critiche sull’interpretazione dell’inno Nazionale: “Ha cantato in modo impeccabile”