A seguito delle critiche ricevute da Laura Pausini per l’interpretazione dell’inno Nazionale, Vasco Rossi è intervenuto con una storia Instagram in difesa della cantante: “Ha cantato l’inno in modo impeccabile. Andate tutti a farvi fot***e!”

Vasco Rossi difende Laura Pausini dalle critiche dopo l’inno Nazionale

Non ci sta Vasco Rossi. Le numerose critiche ricevute da Laura Pausini dopo l’interpretazione dell’inno Nazionale, situazione divenuta quasi un “caso di Stato” sui social, tra chi ne ha preso le difese e chi invece ha aspramente attaccato l’artista.

Ma il cantautore di Zocca, a distanza di alcuni giorni dall’accaduto, ha pensato bene di metterci un punto e difendere Laura Pausini. Su Instagram con una storia, ha espresso il suo punto di vista, divenuto poi virale.

“Aggiungo che la Pausini ha cantato l’Inno Nazionale in modo impeccabile. Con le variazioni vocali, consentite dal suo grande talento e che una artista internazionale come lei, aveva il diritto e il dovere di fare. E andate tutti a farvi fo***re!”, ha scritto Vasco Rossi.

Storia Instagram di Vasco Rossi

La reazione della Pausini alle parole di Vasco Rossi

Le parole di Vasco Rossi sono arrivate a Laura Pausini e, sempre mediante i social, non è tardata ad arrivare la sua reazione.

La cantante ha condiviso sul suo profilo il discorso fatto da Vasco, aggiungendo una frase: “Senza parole. Solo amore per il mio Re”

Un attestato di stima che ha fatto molto piacere all’artista romagnola, la quale nemmeno a dirlo ha proprio omaggiato il collega nel suo ultimo album di cover “Io canto 2”, con il brano “Un senso”.

Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo

Intanto Laura Pausini, in attesa di partire con il suo tour mondiale dopo l’uscita del disco, la ritroveremo sul palco del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti, infatti, l’ha fortemente voluta al suo fianco nel ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le sere.

Un impegno importante per l’artista, che nella giornata di oggi insieme al direttore artistico e ai Big del Festival di Sanremo 2026 ha preso parte all’incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in Quirinale.

CREDITI FOTO – Vasco Rossi: Tommaso Notarangelo / Live Media / IPA

Laura Pausini: ANP / IPA

