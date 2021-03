1 La dedica di Gabriel Garko

Sono passati anni da quando Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò (all’epoca Adua Del Vesco), erano su tutte le copertine dichiarandosi amore. La loro chiacchierata storia per lungo tempo ha fatto discutere il web e i siti di gossip, ma solo qualche mese fa è arrivata la verità sul loro legame. I due attori hanno infatti ammesso come in realtà la loro relazione fosse finta, e a quel punto lo stesso Garko, nella casa del Grande Fratello Vip 5, ha fatto coming out, confermando così la sua omosessualità.

Ciò nonostante però tra Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò è rimasto un forte legame e ancora oggi tra i due c’è stima e affetto reciproco. Nel mentre l’attore ha seguito con passione il percorso della Del Vesco all’interno della casa, ed è rimasto felice nel vederla legarsi ad Andrea Zenga. Tra i due infatti come sappiamo è scoppiata la passione e la coppia ha così iniziato una relazione. Qualche ora fa dunque proprio Garko ha pubblicato sui social una foto dove appare insieme a Rosalinda e ad Andrea. Come se non bastasse Gabriel ha fatto anche una bellissima dedica alla neo coppia, affermando:

“Da amico vi auguro tutto il meglio”.

La dedica di Gabriel Garko non è di certo passata inosservata e in molti si chiedono già cosa accadrà tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga adesso che il Grande Fratello Vip 5 è giunto al termine. In attesa di scoprirlo, facciamo un grande in bocca al lupo a questa coppia.