Gabriele Corsi debutta su Nove con Buy It Now – Mai più senza: ecco come funziona il nuovo show

Il palinsesto autunnale di Nove si arricchisce di una novità assoluta che vede protagonista Gabriele Corsi. Il celebre conduttore, noto per il suo stile empatico e dinamico, è pronto a guidare Buy It Now – Mai più senza, un format originale che fonde il classico intrattenimento televisivo con il mondo dell’imprenditorialità. Non si tratta solo di uno show leggero, ma di una vera e propria vetrina per menti creative che cercano di trasformare un’intuizione geniale in un oggetto di consumo quotidiano. Per Corsi, questa avventura rappresenta un’evoluzione professionale importante, capace di unire il racconto umano alla competizione commerciale.

Meccanismo e regole del nuovo programma

La struttura di “Buy It Now – Mai più senza” punta tutto sul ritmo e sulla capacità di sintesi. In ogni appuntamento, dieci inventori salgono sul palco per presentare la propria creazione a una platea di cinquanta potenziali acquirenti e a una giuria tecnica. Il tempo è il primo grande ostacolo: solo 90 secondi per un pitch efficace che convinca il pubblico dell’utilità del prodotto. Il responso è immediato e visivo, grazie a un sistema di luci verdi e rosse che segnalano l’interesse della sala.

Dal voto del pubblico al Super Buy finale per il premio in denaro

Dopo la presentazione e lo svelamento del prezzo, i presenti confermano la loro intenzione d’acquisto, mentre i giudici analizzano la validità commerciale dell’idea. La strada verso la vittoria si fa in discesa per chi ottiene il sold out, ovvero l’unanimità dei consensi, che garantisce l’accesso diretto alla fase finale denominata Super Buy. In quest’ultima parte della serata, verrà decretato l’oggetto vincitore della puntata, permettendo all’inventore di portarsi a casa un premio in denaro utile per finanziare il proprio progetto imprenditoriale.

