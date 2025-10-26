Gabriele Corsi chiarisce il forfait a Domenica In: “Il progetto era cambiato, non era adatto a me”

In occasione del Festival dello Spettacolo di Milano, Gabriele Corsi ha raccontato i veri motivi del suo forfait a Domenica In. “Il progetto era cambiato, non era adatto a me”, ha ammesso il conduttore.

I motivi di Gabriele Corsi su Domenica In

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Gabriele Corsi ha deciso di rompere il silenzio e raccontare finalmente la verità sul suo forfait a Domenica In. Il programma di successo condotto da Mara Venier su Rai 1 avrebbe dovuto vedere la sua presenza accanto alla conduttrice.

Durante un incontro al Festival dello Spettacolo di Milano, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha spiegato che la sua decisione di non partecipare non è dipesa da divergenze personali o economiche, ma da un semplice cambio di rotta del progetto iniziale.

“La realtà è molto semplice,” ha dichiarato Gabriele Corsi, “c’era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato. Sono state fatte altre scelte.”

Corsi ha poi raccontato che la nuova idea di partecipare solo a uno “spezzone di gioco musicale” non gli sembrava efficace né in linea con il suo stile. “Abbiamo convenuto tutti che non era adatto a me. Ci ho pensato molto, con grande difficoltà, ma era la scelta giusta,” ha aggiunto Gabriele Corsi. Peraltro ha sottolineato come la decisione sia stata condivisa con la Rai, la sua agenzia e la stessa Venier.

La conduttrice, dal canto suo, aveva già chiarito nei giorni scorsi che non c’era stato alcun problema personale tra loro, ma solo una scelta professionale. “Siamo rimasti in ottimi rapporti,” ha confermato Gabriele Corsi, smentendo così ogni voce di tensione tra i due.

Corsi parla di Domenica In: "C'era un progetto che mi entusiasmava. Lecitamente il progetto è cambiato. Non mi sembrava efficace partecipare in uno spezzone. Non sono adatto a tutte le stagioni. Ci ho pensato molto, non è stata una scelta a cuor leggero". pic.twitter.com/mqvJZrzzNs — Massimo Falcioni (@falcions85) October 26, 2025

Nei mesi scorsi, attorno al suo nome era nato un vero “giallo televisivo”: si era parlato di motivazioni economiche e divergenze creative. Ma oggi arriva la conferma definitiva. Nessun mistero, solo un progetto cambiato in corsa.

Una scelta matura e coerente, quella di Gabriele Corsi, che dimostra ancora una volta come dietro le quinte della televisione ci siano spesso decisioni difficili ma profondamente professionali.

