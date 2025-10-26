Tenetevi forte perché in vista della prossima puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha già lanciato un grosso spoiler su uno scontro che vedremo in puntata. “Lei è molto arrabbiata”, ha scritto la conduttrice sui social.

Lo spoiler di Simona Ventura

In queste ultime ore Simona Ventura è in vena di fare spoiler, evidentemente. La conduttrice del Grande Fratello ha annunciato che il reality tornerà in TV per due volte a settimana, ma non solo. Domani tornerà una nuova puntata del programma televisivo e la presentatrice sui social ha rivelato cosa succederà.

Nel dettaglio ha fatto sapere di aver raggiunto la compagna di Domenico, uno dei concorrenti. Valentina pare le abbia raccontato di cui Simona Ventura non era a conoscenza e lunedì (ovvero domani) tornerà in Casa per un confronto acceso. Ecco cosa ha rivelato la presentatrice sui social:

“Venerdì sono stata vicino a Scampia e ho incontrato Valentina, la compagna di Domenico. Lei è molto arrabbiata e mi ha raccontato diverse cose che non sapevo. Lunedì entrerà nella Casa e potrà finalmente confrontarsi con Domenico e Benedetta, una volta per tutte”.

La storia Instagram di Simona Ventura sul GF

C’è da dire che Valentina era già stata ospite della Ventura al Grande Fratello, perché non aveva apprezzato i comportamenti del suo compagno Domenico. In quell’occasione aveva tirato in ballo proprio Benedetta, invitandola a farsi da parte e non ha risparmiato un attacco al suo fidanzato.

In più occasioni, anche sui social, Valentina è stata molto diretta e ha lanciato più di una stoccata sia a Domenico che a Benedetta. Poi in questi giorni ha anche rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, dove senza mezzi termini ha attaccato entrambi dicendosi molto infastidita e delusa.

Adesso le confidenza fatte a Simona Ventura, che porterà a questo nuovo faccia a faccia. Non è chiaro cosa succederà al Grande Fratello, ma il confronto si preannuncia accesissimo!

