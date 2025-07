Dopo Mara Venier, ora è Gabriele Corsi che ha deciso di esporsi pubblicamente dopo il dietrofront dalla co-conduzione di Domenica In, annunciata durante i palinsesti Rai. Sui social è emersa una nota ufficiale, che vi riportiamo qui a seguire.

La versione di Gabriele Corsi

Non cessa il polverone mediatico dopo il dietrofront di Gabriele Corsi e Domenica In. Il conduttore era stato annunciato durante il palinsesti Rai per condividere la trasmissione con la padrona di casa Domenica In.

Tra indiscrezioni e quant’altro, Mara Venier (che potrebbe dover rinunciare all’ospitata a Che Tempo Che Fa) oggi su Instagram ha condiviso un articolo pubblicato da LaPresse in cui si legge che Gabriele Corsi avrebbe fatto dei passi indietro non per “incompatibilità” bensì per ragioni economiche.

Ma il conduttore cosa ne pensa di tutto questo? Mediante MnComm, società che gestisce il suo management, il presentatore ha voluto esporsi e dire la sua. Cosa è emerso dal comunicato ufficiale riportato:

“Gabriele Corsi e Domenica In: mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla. La verità? Prima dei palinsesti ci è stato presentato dalla RAI un progetto artistico; dopo un mese, quel progetto è radicalmente cambiato. Lecito per un’azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso, e compatibili con altri impegni”.

Per concludere nel comunicato riportato in difesa di Corsi, si apprende ancora: “Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione. La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie”.

Storia Instagram società management Gabriele Corsi

Non sappiamo se ci saranno ancora degli altri interventi da parte dei diretti interessati, ma sta di fatto che la situazione sta facendo piuttosto chiacchierare sui giornali e sui social.

Gabriele Corsi in ogni caso non ha chiuso le porte a eventuali collaborazioni future.