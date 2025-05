Gabriele Montuori ha partecipato a Il Collegio 4: vediamo com’è cambiato negli ultimi sei anni e cosa fa oggi.

Com’è diventato oggi Gabriele Montuori de Il Collegio 4

Gabriele Montuori, noto per la sua partecipazione a Il Collegio 4 nel 2019, ha recentemente condiviso un video su TikTok per augurare buona fortuna ai ragazzi che saranno selezionati per la nuova edizione del docu-reality di Rai2.

Come riportato nei giorni scorsi, infatti, sono partiti i casting per la nona stagione, dopo che il programma si è preso una pausa di un paio di anni. Nel video di Tiktok, il giovane si mostra com’è oggi e sottolinea in tono ironico che l’allievo migliore è già passato per Il Collegio, facendo riferimento a se stesso.

Ma dal 2019 ad oggi, com’è diventato Gabriele Montuori? Poiché ai tempi aveva solo 14 anni, mentre ad oggi ne ha 20, capirete che i cambiamenti sono stati abbastanza rivoluzionari.

Il giovane di Marcianise, provincia di Caserta, non è più un adolescente e chi lo ricorda a Il Collegio potrebbe faticare a riconoscerlo, per via della sua radicale trasformazione, che deriva semplicemente dalla sua crescita e maturazione.

Ad oggi si è fatto il buco alle orecchie, porta ancora gli occhiali, ma ha cambiato pettinatura, lasciando liberi i suoi ricci ribelli.

Dopo la sua esperienza televisiva, Montuori ha intrapreso un percorso diverso rispetto a molti suoi coetanei del programma. Secondo quanto emerge dai suoi social, soprattutto TikTok, pare non abbia seguito le orme di molti colleghi che si sono dati totalmente all’attività di creator sui social media.

Gabriele sta continuando a studiare, portando avanti la passione che già aveva dimostrato di avere durante la sua partecipazione a Il Collegio 4, ovvero quella per la medicina e la chimica. Ogni tanto si diverte anche a spiegare qualche nozione su TikTok.

I fan hanno accolto positivamente questa trasformazione, commentando con entusiasmo i suoi post sui social e ancora oggi capita che Gabriele Montuori ne condivida qualcuno e risponda.