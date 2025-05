Esplosione di musica e colori con l’esibizione di Gabry Ponte. In finale il celebre DJ ha fatto ballare tutta l’Europa con il suo brano. L’arena è diventato una vera bolgia

Gabry Ponte fa ballare tutti all’Eurovision!

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025, ospitata a Basilea, ha regalato all’Europa uno dei momenti più travolgenti della serata con l’esibizione di Gabry Ponte, in rappresentanza di San Marino.

Il celebre DJ e produttore italiano (che si è presentato con un outfit incredibile) ha portato sul palco il brano “Tutta l’Italia”, una traccia esplosiva (esplosa grazie a Sanremo 2025) che ha fuso elementi dance anni 2000 con richiami alla tradizione italiana, tra mandolini sintetici, cori da stadio e ritmi da discoteca estiva.

La performance della finale andata in scena stasera, non ha deluso le attese. Grazie a una scenografia straordinaria e il suo talento travolgente, Gabry Ponte ha trasformato l’arena in una gigantesca discoteca. Il ritornello, semplice e contagioso, è stato cantato anche da parte del pubblico internazionale, segno che la canzone ha colpito nel segno ben oltre i confini italofoni.

Non sono mancati i momenti di sorpresa durante l’esibizione, con tutto il pubblico scatenato e in fibrillazione per questa straordinaria performance. C’è da dire che in poco tempo ha conquistato platee enormi e grazie all’Eurovision Song Contest il brano di Gabry Ponte ha ottenuto maggiore popolarità!

“Tutta l’Italia” è diventata un inno pop internazionale nel giro di poche settimane, già virale su TikTok e Spotify. San Marino, grazie a questa trovata, ha potuto così provare a puntare per un piazzamento alto in classifica, con la speranza di riuscire a fare centro.

L’esibizione di Gabry Ponte ha sicuramente lasciato il segno, contribuendo a rendere l’Eurovision 2025 un’edizione memorabile.

In conclusione, Gabry Ponte ha portato a Basilea un pezzo di Italia, seppur in gara con San Marino, regalando grande soddisfazione.

Un trionfo danzante per un piccolo Stato e un grande nome della musica italiana. L’Eurovision 2025 difficilmente dimenticherà il passaggio di Gabry Ponte. E nemmeno il pubblico!