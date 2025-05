Secondo un recente pettegolezzo Gabry Ponte avrebbe dovuto partecipare a Sanremo con Petit con il brano “Tutta l’Italia”. Il pezzo però, come noto, è stato scartato e di conseguenza è saltata la collaborazione.

Il mancato duetto tra Gabry Ponte e Petit

Quando si tratta di gossip e indiscrezioni succose, il web è sempre molto incuriosito. La rubrica “C’è chi dice che…” curata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi ce ne ha fornito uno interessante. Questa settimana, il giornalista ha acceso i riflettori su un retroscena musicale che riguarda Gabry Ponte. L’indiscrezione mescola il Festival di Sanremo, l’Eurovision Song Contest e un potenziale (e inedito) duetto mancato che avrebbe potuto infiammare le classifiche.

Ecco cosa ha scritto il giornalista nel suo trafiletto:

“Tutta l’Italia e il retroscena Petit. – L’ha cantata tutta l’Italia, pure San Marino che ha deciso di portare la canzone di Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest (dove è arrivato ultimo). Il dj aveva proposto il brano a Carlo Conti per partecipare al Festival e, dopo l’esclusione, il direttore artistico aveva deciso di usarlo come jingle tormentone di Sanremo 2025. C’è chi dice che Gabry Ponte avrebbe voluto far coppia con l’ex concorrente di Amici, Petit.”

Una rivelazione che ha scatenato curiosità e domande tra i fan: com’è possibile che un brano giudicato così poco adatto da essere escluso da Sanremo sia diventato jingle ufficiale e addirittura proposto all’Eurovision? Il brano di Gabry Ponte, evidentemente orecchiabile, non ha però conquistato l’Europa, finendo all’ultimo posto nella classifica finale della competizione europea, dove ha rappresentato San Marino.

Ma il dettaglio più gustoso riguarda la possibile collaborazione con Petit, nome d’arte dell’ex amatissimo concorrente di Amici, che avrebbe potuto affiancare Gabry Ponte in un’esibizione tutta ritmo e carisma. Una combo inedita che avrebbe sicuramente acceso i riflettori sull’Ariston.

E mentre il brano scartato diventa un tormentone, resta l’amaro in bocca per un progetto sfumato (che potrebbe prendere forma in futuro… chissà). Intanto Candela lancia anche retroscena su L’Isola dei Famosi, dove il fermento continua tra ritiri, ingressi e provini clamorosi – ma questa è un’altra storia, che presto potrebbe avere nuovi interessanti colpi di scena.