Dove vedremo il prossimo Festival di Sanremo 2026? Sarà in Rai o migrerà altrove? Intanto pare sia arrivata la scelta definitiva da parte di Warner Bros. Discovery. Scopriamo insieme tutti i dettagli e cosa potrebbe accadere.

Sanremo 2026, sta per scadere il bando

Cosa succederà con il prossimo Festival di Sanremo 2026? Sarà ancora trasmesso dalla Rai o migrerà altrove? Dopo le notizie dei mesi scorsi, ora Adnkronos ha fornito un importante dettaglio, secondo cui Warner Bros. Discovery sia pronta a sfilarsi dalla corsa, qualora ci fossero le condizioni, per accaparrarsi la kermesse canora più attesa dell’anno.

Stando alla fonte la rete con a capo Alessandro Araimo “dopo un’attenta valutazione, ha deciso di non partecipare al bando indetto dal Comune di Sanremo per la gara di affidamento dell’organizzazione della kermesse”.

Quindi se così fosse Warner Bros. Discovery di farebbe da parte per la corsa verso Sanremo 2026. Dall’altra parte invece chi non vuole rinunciare al Festival è la Rai, che ha manifestato interesse e avrebbe così messo sul piatto la sua proposta.

Mancano ancora pochi giorni. Il termine ultimo per presentare il progetto ha come data di scadenza il 19 maggio. Anche se c’è da precisare che la giornata ‘della verità’ sarà il 22 maggio. In questo giorno infatti il Consiglio di Stato avrà modo di pronunciarsi sul ricorso effettuato dalla Rai contro la sentenza del Tar della Liguria, che sostiene sia illegittimo affidare direttamente l’organizzazione di Sanremo 2026 alla TV di Stato.

Quindi ancora resta da capire se ci saranno o no testa a testa per riuscire a ottenere il Festival della Canzone Italiana. La Rai comunque vuole giocarsi ogni possibilità e assicurarsi ancora una volta la manifestazione canora. Solo nei prossimi giorni però sapremo come andranno le cose e se Sanremo 2026 sarà o meno preso in carico dalla Rai.