Niente Isola dei Famosi per il figlio di una nota attrice ed ex naufraga. Secondo quanto si vocifera, infatti, sarebbe stato bocciato ai provini e non avrebbe convinto a pieno gli addetti ai lavori.

Bocciato ai provini il figlio di un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Le dinamiche a L’Isola dei Famosi non smettono di sorprendere: tra liti furiose, momenti surreali e avvicinamenti sentimentali non corrisposti, il reality più estremo della TV italiana continua a far parlare di sé. Ma non è solo in Honduras che si accende il fuoco della tensione: anche dietro le quinte, i provini per rimpolpare il cast stanno facendo chiacchierare e non poco.

Dopo i recenti ritiri improvvisi di Angelo Famao e Leonardo Brum, che hanno lasciato scoperti alcuni posti tra i naufraghi, la produzione si è mossa alla ricerca di volti nuovi da far sbarcare a L’Isola dei Famosi. Tanti i nomi emersi, ma al momento nessuna conferma. Tra i candidati più chiacchierati c’era anche Riccardo Mandolini, attore noto per le sue interpretazioni nella serie Baby e nel film Maschile plurale. Figlio dell’ex naufraga Nadia Rinaldi – concorrente nel 2018 – Riccardo aveva sostenuto un provino per partecipare al programma, ma qualcosa non sembra avere convinto gli addetti ai lavori.

A rivelare il retroscena è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice…” sul settimanale Chi:

“Il figlio di Nadia Rinaldi bocciato a L’Isola dei Famosi. Il provino non ha convinto e Riccardo non è volato in Honduras.”

Nessun viaggio tropicale, dunque, per Riccardo Mandolini, che dovrà rinunciare – almeno per ora – all’avventura tra palme, cocchi e mosquitos. Intanto, stasera è attesissima una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, in prima serata su Canale 5. Non è escluso che possano emergere spoiler e rivelazioni sui prossimi ingressi tra i naufraghi.

Chi saranno le nuove “forze fresche” pronte a rianimare le dinamiche de L’Isola dei Famosi? I fan restano con la curiosità di scoprire le prossime mosse. L’unica certezza è che il programma promette scintille dopo quanto accaduto in queste prime settimane di permanenza in Honduras.