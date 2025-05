Serata di grandi emozioni all’Eurovision Song Contest 2025: chi ha vinto? JJ è il vincitore di questa edizione.

L’Eurovision Song Contest è giunto alla sua serata di chiusura, con l’attesissima finale! Tanti Paesi in lizza per la vittoria del titoli e alcuni di essi come la Svezia tra i favoriti. Ma chi ha davvero vinto l’Eurovision 2025?

Dopo tutte le esibizioni delle Nazioni che si sono qualificate alla finale, tra cui anche Gabry Ponte e Lucio Corsi (presente invece nella Big Five insieme a Spagna e non solo), abbiamo assistito a un bel recap con un riassunto generale della serata dove c’è stata la possibilità di terminare la fase di votazione, per poi scoprire le scelte da parte di ogni Stato.

Si è trattato certamente di una scelta importante, che ha di conseguenza cambiato le sorti di questa finale così tanto combattuta. Ecco cosa ha segnato il grafico finale….

La classifica di Eurovision 2025

Sono rimasti di conseguenza in gioco le seguenti Nazioni Israele e Austria che si sono così giocate il trofeo. Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest 2025? A trionfare JJ, che ha ottenuto così l’ambito trofeo e sale sul tetto d’Europa!

Una finale ricca di emozioni a Basilea, dopo una settimana di musica che ci ha tenuto compagnia e fatto scoprire nuovi talenti o consolidato degli altri che già apprezzavano.

Ecco quindi chi ha vinto l’Eurovision 2025. A trionfare sono stati per l’appunto JJ! Siete contenti di questo responso, tralasciando la mancata vittoria di Lucio Corsi e di Gabry Ponte? Fateci sapere cosa ne pensate.