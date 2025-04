Nel corso di una delle date instore del suo ultimo album, Gaia ha ballato l’ormai celebre coreografia di Chiamo io chiami tu con una bambina sua fan e il video è diventato virale.

Gaia balla insieme a una bambina

Questo è di certo un periodo ricco di successo per Gaia. Solo pochi mesi fa l’ex allieva di Amici di Amici di Maria De Filippi è stata tra le protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone Chiamo io chiami tu, che a oggi è una hit. Il brano infatti in queste settimane sta scalando le classifiche e sta facendo cantare e ballare tutto il pubblico. La Gozzi nel mentre solo di recente ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, che ha già conquistato tutti quanti.

Come se non bastasse la cantante ha anche annunciato le date del suo prossimo tour, che inizierà questa estate e che la porterà in giro nelle principali città d’Italia. Insomma la giovane artista si sta godendo questo momento speciale e di certo anche nelle settimane a venire ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

In questi giorni Gaia ha tenuto una serie di date instore, durante le quali ha incontrato il suo pubblico e firmato le copie del suo nuovo disco. Durante uno di questi appuntamenti è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Una bambina, fan della Gozzi, ha voluto ballare l’ormai iconica coreografia di Chiamo io chiami tu con la cantante e così le due si sono scatenate sulle note del brano. Il video del momento naturalmente ha fatto in breve in giro del web, conquistando tutti.

gaia che balla chiamo io chiami tu con una bambina, ma che carine 🥹❤️ pic.twitter.com/sUYoRkTTFS — giuseppe 🌹 (@sospesoefragile) April 10, 2025

L’ex allieva di Amici intanto si prepara ad affrontare il lungo tour che la attende e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.